زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حظر صبغة اللون الأحمر رقم 3 التى تستخدم في صناعة الحلوى والزبادي والجيلي.

حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) صبغة الطعام الحمراء رقم 3 ، وهي مادة مضافة تُستخدم لتلوين الطعام باللون الأحمر الفاقع، لكونها مادة مسرطنة، ومع ذلك لا داعي للقلق فعلى الأرجح لم تتناول كمية كبيرة جدا كافية للتسبب بالسرطان، وحتى لو تناولت كمية كافية فالابخاث التى تحدثت عن خطورتها ،حتى الان، كانت على الفئران وليس البشر .

تعرف هذه الماده باسم الإريثروسين أو E127 ، ويُصنع الصبغ الأحمر رقم 3 من البترول ، ويُستخدم عادةً في الأطعمة الحلوة مثل الحلوى والكعك والحلويات المجمدة.

سبب حظر اللون الأحمر

وجاء الحظر الأمريكي استجابةً لالتماس مشترك قُدِّم عام 2022 من قِبَل عدة منظمات، من بينها مركز العلوم في المصلحة العامة ، وشركاء الوقاية من سرطان الثدي ، ومركز الصحة البيئية ، ومركز سلامة الأغذية .

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان صدر الأربعاء الماضي ،أن مقدمي الالتماس عرضوا دراستين بينت إصابة ذكور فئران المختبر بالسرطان بعد تعرضها "لمستويات عالية" من الصبغة الحمراء رقم 3 ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا يعود إلى آلية هرمونية خاصة بالفئران وأن البشر لا يتعرضون عادةً لكمية الصبغة الحمراء رقم 3 المستخدمة في هذه الدراسات.

تقرير الغذاء والدواء

كتبت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية على منصاتها الرسمية، إن الطريقة التي يُسبب بها مُلوّن FD&C الأحمر رقم 3 السرطان في ذكور الجرذان لا تحدث في البشر ولم تُظهر الدراسات التي أُجريت على حيوانات أخرى وعلى البشر هذه الآثار؛ والادعاءات بأن استخدام مُلوّن FD&C الأحمر رقم 3 في الطعام والأدوية المُتناولة يُعرّض الناس للخطر لا تدعمها المعلومات العلمية المُتاحة.

ومع ذلك قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حظر صبغة الطعام الحمراء رقم 3 بموجب بند ديلاني في قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي، و يمنع هذا البند موافقة إدارة الغذاء والدواء على المضافات الغذائية الكيميائية إذا ثبت أنها تسبب السرطان لدى البشر أو الحيوانات، ولا يسمح باستخدام كميات هائلة منها أو هرمونات خاصة بالفئران.

إذا ثبت أن مادة ما تسبب السرطان، حتى لو كان ذلك في الفئران، فمن الطبيعي أن ترغب في تجنبها قدر الإمكان ولا تقدم ملونات الطعام، مثل الإريثروسين، أي قيمة غذائية ولا تُحسّن المذاق، ويمكن استبعادها بسهولة من النظام الغذائي دون آثار جانبية و مع ذلك، لا داعي للقلق أو التسرع في زيارة الطبيب إذا كنت تستمتع بتناول الأطعمة الملونة بصبغة حمراء رقم 3 حتى الآن.

وصف مركز العلوم في المصلحة العامة هذا "الحظر الذي طال انتظاره" بأنه "انتصار للصحة العامة" بينما أشار المركز إلى أن معرفة الخصائص المسرطنة لصبغة رقم 3 الحمراء ليست جديدة، وأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد حظرت بالفعل استخدام هذه المادة المضافة في مستحضرات التجميل والأدوية الموضعية قبل 35 عاماً في عام 1990كما أن صبغة رقم 3 الحمراء محظورة أو مقيدة منذ فترة طويلة كمادة مضافة للأغذية في مناطق أخرى أيضاً، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا ودول الاتحاد الأوروبي .