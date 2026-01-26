بعد حصار عامين.. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على الدلنج وفرار الميليشيات

أصدرت القيادة العامة للجيش السوداني، اليوم الاثنين بيانا حول تحرير القوات لمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، بعد عامين من الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني يسيطر على الدلنج

واستهلت القوات المسلحة السودانية بيانها بقول الله تعالى "وما النصرُ إلا من عند الله" صدق الله العظيم.

وقالت في البيان "شعبنا الأبي تمكنت قواتكم المسلحة والقوات المساندة ، بعون الله وتوفيقه من فتح طريق الدلنج عنوةً واقتداراً، بعد تنفيذ عملية عسكرية ناجحة، أسفرت عن دحر وتدمير مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها التي كانت تحاول تعطيل حركة المواطنين والإمدادات واستهداف الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأضاف البيان "كبدت قواتنا العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفرّ من تبقى منهم هاربين تحت ضربات أبطال قواتنا الذين أثبتوا مرة أخرى جاهزيتهم العالية وانضباطهم، وقدرتهم على الحسم في كافة المحاور".

وجددت القوات المسلحة السودانية – بحسب البيان - عهدها للشعب الصابر بأنها ماضية بثبات في تطهير البلاد من دنس المليشيا الإرهابية، حتى يتحقق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

واختتم البيان بالقول "دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، والمصابين، نصر من الله وفتح قريب قريب".