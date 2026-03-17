وزير الخارجية: المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ١٧ مارس، تشاي جيون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، وذلك في إطار جولة إقليمية يقوم بها إلى عدد من دول المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر والصين، مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضايا الشرق الأوسط.

وأكد الاعتزاز بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، وما تخلل ذلك من تبادل مكثف للزيارات رفيعة المستوى.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، لا سيما في ظل الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لمستوى التعاون السياسي والاقتصادي القائم بين البلدين، معربا عن التطلع إلى زيادة الاستثمارات الصينية في مجال الصناعة، بما يسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية.

وتناول اللقاء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، حيث حذر وزير الخارجية من التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الراهن وتوسيع رقعة الصراع، مشددا على ضرورة خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة.

وأكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الدول الخليجية والأردن، مشددا على رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضي الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات الآثمة، وأن المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي.

وشدد على أن الحرب في المنطقة لا يجب أن تؤدي إلى إغفال الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدا أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسئولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية. كما أكد أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما ثمن وزير الخارجية المواقف الصينية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار الشامل، مرحبًا بكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة واحتواء التوتر.

وفيما يخص ملف الأمن المائي المصرى، أكد الوزير عبد العاطي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري الذي يعيش في ظل ندرة مائية حادة.

كما شدد على أن مصر تلتزم بثوابت واضحة تقوم على التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل وفق مبادئ القانون الدولي وبما يحقق المصالح المشتركة، رافضا بشكل قاطع أي إجراءات أحادية على نهر النيل باعتباره نهرا عابرا للحدود.

من جانبه، ثمن تشاي جيون الدور المحورى الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والدفع بمسارات التسوية السياسية للنزاعات المختلفة بالمنطقة.