قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب قراء مصر: تكريم الرئيس لنجوم دولة التلاوة أثلج صدورنا
رفضا للحرب على إيران .. استقالة مدير مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي
استنفار خليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.. تحرك عاجل من قادة مجلس التعاون
هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟.. أمين الإفتاء يجيب
جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات القادمة
نتنياهو: هناك الكثير من المفاجآت لـ إيران لن نكشف عنها
مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي يستقيل: الحرب مع إيران بلا مبرر
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر
الاستثمار : استمرار عمل منظومة الإفراج الجمركي في إجازة عيد الفطر
مصر تبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة.. تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى
موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات يوم 27 رمضان.. هتفطر إمتى؟
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيدي الفطر وتحرير سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي

فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ١٧ مارس، تشاي جيون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، وذلك في إطار جولة إقليمية يقوم بها إلى عدد من دول المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر والصين، مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضايا الشرق الأوسط. 

وأكد الاعتزاز بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، وما تخلل ذلك من تبادل مكثف للزيارات رفيعة المستوى. 

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، لا سيما في ظل الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لمستوى التعاون السياسي والاقتصادي القائم بين البلدين، معربا عن التطلع إلى زيادة الاستثمارات الصينية في مجال الصناعة، بما يسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية.

وتناول اللقاء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، حيث حذر وزير الخارجية من التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الراهن وتوسيع رقعة الصراع، مشددا على ضرورة خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة.

وأكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الدول الخليجية والأردن، مشددا على رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضي الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات الآثمة، وأن المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي.

وشدد على أن الحرب في المنطقة لا يجب أن تؤدي إلى إغفال الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدا أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسئولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية. كما أكد أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما ثمن وزير الخارجية المواقف الصينية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار الشامل، مرحبًا بكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة واحتواء التوتر.

وفيما يخص ملف الأمن المائي المصرى، أكد الوزير عبد العاطي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري الذي يعيش في ظل ندرة مائية حادة. 

كما شدد على أن مصر تلتزم بثوابت واضحة تقوم على التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل وفق مبادئ القانون الدولي وبما يحقق المصالح المشتركة، رافضا بشكل قاطع أي إجراءات أحادية على نهر النيل باعتباره نهرا عابرا للحدود.

من جانبه، ثمن تشاي جيون الدور المحورى الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والدفع بمسارات التسوية السياسية للنزاعات المختلفة بالمنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المبعوث الخاص للحكومة الصينية الدول العربية دول الخليج إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

بيزيرا

خالد الغندور يعلق على عدم استدعاء بيزيرا إلى معسكر منتخب البرازيل

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشهد ختام بطولة الدورة الرمضانية للمحليات| صور

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: وزير النقل يوافق على صيانة ورفع كفاءة طريق توشكى / أبو سمبل

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام لبني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمبادرة التشجير 100مليون شجرة

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد