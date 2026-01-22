قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات رفيعة بـ «دافوس» لبحث ملفات غزة وإيران والسودان | صور

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءات منفصلة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية، وذلك مع كل من الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والسيد إسبين بارث إيد وزير خارجية النرويج، والسيد دافيد فان فييل وزير خارجية هولندا.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاءات تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية مع هذه الدول الصديقة والشقيقة، والبناء على الزخم القائم لتعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرقت اللقاءات إلى التطورات الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تبادل الرؤى بشأن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بإنشاء مجلس السلام. وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلًا عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

كما تناولت اللقاءات ملف البرنامج النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتيح فرصة حقيقية للتوصل إلى حلول دبلوماسية واستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

واضاف المتحدث الرسمي أن اللقاءات تناولت كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أهمية اطلاق عملية سياسية شاملة ومشددًا على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

 كما أبرز وزير الخارجية أهمية توفير ملاذات آمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني الشقيق دون عوائق.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المنتدى الاقتصادي دافوس السويسرية مجلس الوزراء اللبناني الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية إسبين بارث إيد وزير خارجية النرويج وزير خارجية هولندا

