أكرم عبدالمجيد: شربت وأنا ناسي.. وبحب الحمام المحشي في رمضان
بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط 3160 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها بالغربية

الغربية أحمد علي

صادرت مديرية التموين بالغربية، 3160 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز ومدن المحافظة.

حملات تموينية 

بيع وتداول الألعاب نارية
وكان ناصر العفيفى مدير مديرية التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية  على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة بالأشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من مصادرة  3160صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

ردع مخالفين 


وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حادثة بورسعيد الإسماعيلية

مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص

«نجوم دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان بالمساجد الكبرى وخاطرة دعوية تُعزّز الأجواء الإيمانية

نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليالي رمضان.. وخاطرة دعوية تعزز الأجواء الإيمانية

الدكتور حسن الصغير

حسن الصغير: التقوى طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب

وزير التموين الأسبق

وزير التموين الأسبق: الإسلام أحدث تحولًا جذريًا في الميراث

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

