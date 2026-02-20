ضبط 3160 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 3160 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز ومدن المحافظة.

حملات تموينية

بيع وتداول الألعاب نارية

وكان ناصر العفيفى مدير مديرية التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة بالأشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من مصادرة 3160صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

ردع مخالفين



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.