أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

من ألف جنيه إلى قمة الصحافة.. مجدي الجلاد يكشف معاناة البدايات وأزمة الأجور

مجدي الجلاد
مجدي الجلاد
محمد البدوي

تحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد بصراحة عن سنواته الأولى في المهنة، كاشفًا حجم التحديات المادية التي واجهها في بداياته، ومؤكدًا أن أزمة الأجور في الوسط الصحفي ليست جديدة، بل ممتدة عبر أجيال متعاقبة.

تأمين حياة مستقرة

وأوضح الجلاد خلال لقائه في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة «القاهرة والناس»، أنه في عام 2004، ومع انطلاق تجربة «المصري اليوم»، كان يعمل في الوقت نفسه صحفيًا بجريدة «الأهرام»، ولم يتجاوز راتبه آنذاك ألف جنيه شهريًا، وهو مبلغ اعتبره مقبولًا نسبيًا في ذلك التوقيت، لكنه لم يكن كافيًا لتأمين حياة مستقرة، ما اضطره إلى العمل في وظيفتين معًا لتغطية التزاماته.

وأشار إلى أن فرصة العمل لفترة في السعودية مثلت طوق نجاة من أزمة مالية حقيقية، مؤكدًا أن كثيرين من أبناء جيله عاشوا ظروفًا مشابهة، في ظل محدودية الرواتب وضعف العائد المادي مقارنة بحجم الجهد المبذول.

 أوضاع الصحفيين

وانتقد الجلاد أوضاع الصحفيين في الوقت الراهن، معتبرًا أنهم ما زالوا يعانون من تدني الأجور، رغم محاولات بعض المؤسسات تحسين الرواتب والالتزام بالحد الأدنى للأجور ومنح حوافز دورية، إلا أن الضغوط الاقتصادية الحالية تجعل هذه الزيادات غير كافية لتلبية متطلبات المعيشة.

 معالجة هيكلية شاملة

وأوضح أن عددًا من نجوم جيله تمكنوا من تحسين دخولهم عبر العمل في التلفزيون، لكن ذلك لم يحولهم إلى أثرياء، بل ساعدهم فقط على تحقيق قدر من الاستقرار، مؤكدًا أن مهنة الصحافة لا تزال بحاجة إلى معالجة هيكلية شاملة لأزمة الأجور، بما يضمن حماية المهنة وتوفير حياة كريمة للعاملين بها.

مجدي الجلاد الصحفي مجدي الجلاد الأهرام أوضاع الصحفيين

