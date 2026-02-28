قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026
روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل
مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة
الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"
برلمان

عماد الدين حسين: انتخابات المحليات فرصة لتعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الأداء الحكومي

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
أميرة خلف

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بإجراء انتخابات المحليات، خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية وإشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية.

و أكد" حسين “ في حواره لـ” صدى البلد" أن قانون انتخابات المحليات سيسهم في تخفيف الضغط عن نواب البرلمان الذين يتحملون مسؤولية متابعة طلبات المواطنين مباشرة، كما أنه يساعد في تحسين أداء الخدمات المحلية بشكل ملموس.

و أوضح أن الانتخابات المحلية لن تعزز فقط أداء الحكومة والمجالس المحلية، بل ستشكل قاعدة لبناء كوادر سياسية مدربة على الأرض، يمكن أن تتدرج لاحقًا لتشغل مناصب أعلى في البرلمان أو المحافظات.


و طالب عماد الدين حسين الأحزاب المصرية بالاستعداد المبكر، في تجهيز كوادر مؤهلة لخوض هذه الانتخابات، لضمان منافسة حقيقية وتحقيق أهداف التنمية المحلية بشكل فعّال.

