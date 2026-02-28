عماد الدين حسين: انتخابات المحليات فرصة لتعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الأداء الحكومي

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بإجراء انتخابات المحليات، خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية وإشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية.

و أكد" حسين “ في حواره لـ” صدى البلد" أن قانون انتخابات المحليات سيسهم في تخفيف الضغط عن نواب البرلمان الذين يتحملون مسؤولية متابعة طلبات المواطنين مباشرة، كما أنه يساعد في تحسين أداء الخدمات المحلية بشكل ملموس.

و أوضح أن الانتخابات المحلية لن تعزز فقط أداء الحكومة والمجالس المحلية، بل ستشكل قاعدة لبناء كوادر سياسية مدربة على الأرض، يمكن أن تتدرج لاحقًا لتشغل مناصب أعلى في البرلمان أو المحافظات.



و طالب عماد الدين حسين الأحزاب المصرية بالاستعداد المبكر، في تجهيز كوادر مؤهلة لخوض هذه الانتخابات، لضمان منافسة حقيقية وتحقيق أهداف التنمية المحلية بشكل فعّال.