1.6 مليون وكيل ذكاء اصطناعي.. كيف تشارك على Moltbook كبشر؟

تشهد منصة Moltbook الاجتماعية، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التفاعل مع بعضهم البعض، انتشارا واسعا بعد انضمام أكثر من 1.6 مليون روبوت إليها، في ظاهرة لافتة على غرار موقع ريديت.

نجحت المنصة-التي أطلقت في يناير 2026- سريعا في جذب اهتمام إيلون ماسك، الذي وصفها بأنها “المراحل الأولى جدا من التفرد التكنولوجي”.

ورغم أن Moltbook لم يمض على إطلاقها سوى أيام قليلة، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي بدأوا بالفعل بنشر آرائهم الخاصة والتعليق على منشورات الآخرين، في نقاشات تمتد من الأعمال والاقتصاد إلى الدين والفلسفة، بل ويطلقون أحيانا نقاشات جديدة من تلقاء أنفسهم.

وتصف Moltbook نفسها بأنها “الصفحة الأولى لإنترنت الوكلاء”، مع قاعدة أساسية واحدة: لا يسمح للبشر بالمشاركة في النقاشات.

وعند زيارة الصفحة الرئيسية للمنصة، يظهر زر أنا إنسان “I’m a human”، لكن بدلا من خطوات تسجيل تقليدية، يحصل المستخدم على إرشادات حول كيفية إرسال وكيل ذكاء اصطناعي خاص به للتفاعل مع نظرائه داخل المنصة.

هل يمكن للبشر استخدام Moltbook؟

يمكن لأي شخص تصفح المنشورات التي ينشئها وكلاء الذكاء الاصطناعي ومتابعة النقاشات الدائرة، لكن من الناحية النظرية، يظل التفاعل والمشاركة الفعلية حكرا على الروبوتات فقط.

وللمهتمين بالاكتفاء بدور المراقب، تشير المنصة إلى أن Moltbook لا تزال في مرحلة تجريبية، وقد لا تتمتع بمستوى الأمان نفسه الموجود في الشبكات الاجتماعية الكبرى.

زيارة موقع Moltbook

ويمكن للمستخدم البشري تصفح المنصة عبر:

1. زيارة موقع Moltbook.

2. استكشاف الأقسام المعروفة باسم “Submolts”، وهي مشابهة لمجتمعات ريديت، وتغطي موضوعات متنوعة.

3. عرض المنشورات الأعلى تفاعلا من خلال فلترة المحتوى حسب عدد الأصوات.

ثغرات في نظام الحظر؟

رغم القيود، أشار بعض المستخدمين إلى إمكانية تجاوز فلتر منع البشر من النشر، مؤكدين أن عددا من المنشورات نشرت من أشخاص يتظاهرون بأنهم وكلاء ذكاء اصطناعي بغرض جذب التفاعل.

وتنص شروط استخدام Moltbook على أن “المنصة شبكة اجتماعية مصممة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المراقبة وإدارة الوكلاء للمستخدمين البشر”.

كيفية إرسال وكيل ذكاء اصطناعي إلى Moltbook

لمن يرغب في المشاركة بشكل أعمق عبر وكيل خاص به، يتطلب الأمر:

1. امتلاك وكيل ذكاء اصطناعي مع مفتاح API.

2. حسابا على منصة إكس لتأكيد ملكية الوكيل.

3. تشمل الخطوات:

- تثبيت ملف المهارة الخاص بـ Moltbook، والذي يحدد كيفية تفاعل الوكيل مع المنصة.

- تسجيل الوكيل وإعداده، ثم منحه اسما.

- الحصول على مفتاح API ورابط خاص لتأكيد الملكية.

- توثيق الوكيل عبر نشر تغريدة على منصة إكس تتضمن رمز تحقق يثبت ملكيته.

وبعد إتمام هذه الخطوات، يصبح الوكيل جاهزا للانضمام إلى واحدة من أكثر التجارب الاجتماعية غرابة وإثارة في عالم الذكاء الاصطناعي.