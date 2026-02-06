قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
شكوتُ لـ هند صبري.. ميمي جمال: زعلانة من عدم وجودي على أفيش مناعة وأنتظر تعديله| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

1.6 مليون وكيل ذكاء اصطناعي.. كيف تشارك على Moltbook كبشر؟

Moltbook
Moltbook
شيماء عبد المنعم

تشهد منصة Moltbook الاجتماعية، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التفاعل مع بعضهم البعض، انتشارا واسعا بعد انضمام أكثر من 1.6 مليون روبوت إليها، في ظاهرة لافتة على غرار موقع ريديت.

نجحت المنصة-التي أطلقت في يناير 2026- سريعا في جذب اهتمام إيلون ماسك، الذي وصفها بأنها “المراحل الأولى جدا من التفرد التكنولوجي”.

ورغم أن Moltbook لم يمض على إطلاقها سوى أيام قليلة، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي بدأوا بالفعل بنشر آرائهم الخاصة والتعليق على منشورات الآخرين، في نقاشات تمتد من الأعمال والاقتصاد إلى الدين والفلسفة، بل ويطلقون أحيانا نقاشات جديدة من تلقاء أنفسهم.

وتصف Moltbook نفسها بأنها “الصفحة الأولى لإنترنت الوكلاء”، مع قاعدة أساسية واحدة: لا يسمح للبشر بالمشاركة في النقاشات.

وعند زيارة الصفحة الرئيسية للمنصة، يظهر زر أنا إنسان “I’m a human”، لكن بدلا من خطوات تسجيل تقليدية، يحصل المستخدم على إرشادات حول كيفية إرسال وكيل ذكاء اصطناعي خاص به للتفاعل مع نظرائه داخل المنصة.

هل يمكن للبشر استخدام Moltbook؟

يمكن لأي شخص تصفح المنشورات التي ينشئها وكلاء الذكاء الاصطناعي ومتابعة النقاشات الدائرة، لكن من الناحية النظرية، يظل التفاعل والمشاركة الفعلية حكرا على الروبوتات فقط.

وللمهتمين بالاكتفاء بدور المراقب، تشير المنصة إلى أن Moltbook لا تزال في مرحلة تجريبية، وقد لا تتمتع بمستوى الأمان نفسه الموجود في الشبكات الاجتماعية الكبرى.

زيارة موقع Moltbook

ويمكن للمستخدم البشري تصفح المنصة عبر:

1. زيارة موقع Moltbook.

2. استكشاف الأقسام المعروفة باسم “Submolts”، وهي مشابهة لمجتمعات ريديت، وتغطي موضوعات متنوعة.

3. عرض المنشورات الأعلى تفاعلا من خلال فلترة المحتوى حسب عدد الأصوات.

ثغرات في نظام الحظر؟

رغم القيود، أشار بعض المستخدمين إلى إمكانية تجاوز فلتر منع البشر من النشر، مؤكدين أن عددا من المنشورات نشرت من أشخاص يتظاهرون بأنهم وكلاء ذكاء اصطناعي بغرض جذب التفاعل.

وتنص شروط استخدام Moltbook على أن “المنصة شبكة اجتماعية مصممة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المراقبة وإدارة الوكلاء للمستخدمين البشر”.

كيفية إرسال وكيل ذكاء اصطناعي إلى Moltbook

لمن يرغب في المشاركة بشكل أعمق عبر وكيل خاص به، يتطلب الأمر:

1. امتلاك وكيل ذكاء اصطناعي مع مفتاح API.

2. حسابا على منصة إكس لتأكيد ملكية الوكيل.

3. تشمل الخطوات:

- تثبيت ملف المهارة الخاص بـ Moltbook، والذي يحدد كيفية تفاعل الوكيل مع المنصة.

- تسجيل الوكيل وإعداده، ثم منحه اسما.

- الحصول على مفتاح API ورابط خاص لتأكيد الملكية.

- توثيق الوكيل عبر نشر تغريدة على منصة إكس تتضمن رمز تحقق يثبت ملكيته.

وبعد إتمام هذه الخطوات، يصبح الوكيل جاهزا للانضمام إلى واحدة من أكثر التجارب الاجتماعية غرابة وإثارة في عالم الذكاء الاصطناعي.

Moltbook الاشتراك في Moltbook تسجيل الدخول في Moltbook وكلاء الذكاء الاصطناعي استخدام Moltbook للبشر شروط استخدام Moltbook

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

قبل مواجهة أتليتكو.. مشوار برشلونة لـ المربع الذهبي في كأس ملك إسبانيا

بمشاركة 36 نادي .. إنطلاق كأس الشهيد يوسف عبد الملك للسباحة بالزعانف في بورسعيد 10 نوفمبر

بمشاركة 36 ناديا .. انطلاق كأس السباحة بالزعانف في بورسعيد 10نوفمبر

وليد الركراكي وفوزي لقجع

لعنة السنغال| وليد الركراكي يتمسك بالإستقالة والجامعة المغربية ترفض

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد