59 مدربًا ومدربة يتسلمون شهادات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة B بفرع الجيزة

تسلم 59 مدربًا ومدربة شهادات دبلومة التدريب الأفريقية، المؤهلة للحصول على الرخصة B، والتي نظمتها إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم بفرع الجيزة، وذلك عقب الانتهاء من جميع المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بالدورة.

وجاء تسليم الشهادات بعد قيام الدكتور جمال محمد علي بتحميل ساعات الحضور ودرجات الامتحانات الخاصة بالجانب العملي في تدريب كرة القدم، إلى جانب الامتحانات الشفوية والتحريرية، واختبارات قانون كرة القدم والعلوم المرتبطة بها، وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشملت الدورة مشاركة 59 دارسًا، بواقع 17 مدربة و42 مدربًا، واستمرت على مدار أربعة أشهر، بواقع دورة تدريبية كل شهر، بإجمالي 193 ساعة تدريبية، تنوعت بين الجوانب النظرية والعملية، بما يهدف إلى رفع الكفاءة الفنية للمدربين وصقل خبراتهم وفق أحدث أساليب التدريب.

ويأتي تنظيم هذه الدورات ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التدريب، وتأهيل الكوادر الفنية، ودعم المدربين والمدربات للحصول على الرخص التدريبية المعتمدة قاريًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى كرة القدم المصرية في مختلف المراحل.