ليلي عز العرب: استكمل تصوير مسلسل وننسي اللي كان استعدادا لرمضان 2026

قالت الفنانة ليلي عز العرب، إنها تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل «وننسي اللي كان»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.



وأضافت ليلي عز العرب لـ صدى البلد، أن العمل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية، معربة عن أملها في أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور ويحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.



مسلسل «وننسي اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.



ومن المقرر عرض المسلسل عبر قنوات MBC خلال شهر رمضان 2026، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد النجاح الذي حققته الأعمال السابقة لصُنّاعه وأبطاله.



