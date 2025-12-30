قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى
العمل تحدد الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اسم لن ينسى| قصة بطولة سامح تركي بعد ما لقي حتفه لإنقاذ ركاب ميكروباص المريوطية.. شقيق البطل وشهود عيان يتحدثون

سامح تركي
سامح تركي
أحمد العيسوي

في صباحٍ بدا عاديًا كغيره من صباحات الريف المصري، لم يكن أحد يتوقع أن يتحول طريق ترعة المريوطية بمركز البدرشين إلى شاهدٍ على واحدة من أكثر المآسي إيلامًا، وأصدق صور التضحية الإنسانية. دقائق معدودة كانت كفيلة بأن تقلب المشهد رأسًا على عقب، حين سقطت سيارة ميكروباص في مياه الترعة، حاملة معها أرواحًا بريئة، وموقدة في الوقت ذاته شرارة بطولة نادرة لشاب لم يتردد في مواجهة الموت لإنقاذ غيره.

بلاغ عاجل.. وبداية الكارثة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص في مياه ترعة المريوطية بدائرة مركز البدرشين، مع وجود عدد من الأشخاص العالقين داخلها. وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال الأمن إلى موقع الحادث، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، وسط تجمع الأهالي والمارة الذين خيّم عليهم الذهول والقلق.

وبالفحص الأولي، تبيّن أن قائد الميكروباص فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف المركبة وسقوطها بشكل مفاجئ في مياه الترعة، دون أن يمنح الركاب فرصة للنجاة أو حتى الاستغاثة.

لحظات رعب في ثوانٍ معدودة

بحسب روايات شهود العيان، سادت حالة من الفوضى عقب الحادث مباشرة، إذ حاول بعض المارة الاقتراب من المياه، بينما وقف آخرون عاجزين أمام سرعة التيار وصعوبة الرؤية داخل الترعة. كانت الأصوات تختلط بين صرخات استغاثة ودعوات مكتومة، في مشهد جسّد قسوة اللحظة وقلة الحيلة.

وفي تلك الثواني الحرجة، بدا واضحًا أن الأمر يتطلب شجاعة استثنائية، تتجاوز التفكير في الخطر أو العواقب.

تدخل الإنقاذ النهري.. وانتشال الضحايا

استعانت الأجهزة الأمنية برجال الإنقاذ النهري، الذين بدأوا عمليات التمشيط والبحث داخل مياه الترعة، في محاولة للوصول إلى ركاب السيارة. وبعد جهود مضنية، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث ثلاثة أشخاص، لقوا مصرعهم غرقًا داخل الميكروباص.

وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سامح سعد تركي.. حين تتجسد الشهامة في إنسان

وسط هذا المشهد القاسي، لم تكن المأساة وحدها هي العنوان، بل برز اسم الشاب سامح سعد تركي، الذي تحوّل في لحظات إلى رمزٍ نادر للبطولة الحقيقية. فبحسب شهود العيان، لم يتردد سامح لحظة واحدة، بل اندفع فورًا إلى مياه الترعة، محاولًا إنقاذ من تبقى داخل السيارة الغارقة.

لم يفكر في نفسه، ولم يتراجع أمام التيار القوي أو برودة المياه، بل واجه الموت بيديه العاريتين، مدفوعًا بنداء إنساني خالص، لا يعرف الحسابات أو الخوف. حاول بكل ما أوتي من قوة، لكنه دفع حياته ثمنًا لمحاولة إنقاذ غيره، ليرحل جسده، وتبقى سيرته شاهدًا على أن البطولة ما زالت ممكنة.

اسم لن يُنسى.. وبطولة بلا مقابل

لم يكن سامح يسعى إلى شهرة، ولا ينتظر تكريمًا أو ثناءً. كان تصرفه فطريًا، نابعًا من أخلاق راسخة وشهامة أصيلة. رحل في لحظة، لكنه ترك خلفه قصة ستُروى طويلًا، ودليلًا حيًا على أن الرجولة لا تُقاس بالكلمات، بل بالأفعال وقت الشدة.

سيظل اسم سامح سعد تركي محفورًا في ذاكرة أهالي المنطقة، ورمزًا للإنسان الذي قدّم حياته فداءً لغيره، دون أن يلتفت إلى العواقب.

شقيقه يكشف ملامح الإنسان قبل البطل

وفي تصريحات مؤثرة، تحدث محمد تركي، الشقيق الأكبر للراحل، عن أخيه بكلمات امتزج فيها الحزن بالفخر. وقال:
«سامح كان فطريًا، محترم جدًا، ومعاملته طيبة مع كل اللي حواليه. اللي عمله مش غريب عليه».

وأضاف أن سامح سبق له التدخل في مواقف مشابهة من قبل لإنقاذ أشخاص دون تردد، مؤكدًا:
«دي مش أول مرة، سامح كان دايمًا ينزل يساعد وينقذ الناس، ربنا يرحمه ويصبرنا».

سيرة قصيرة.. وقيم لا تموت

أكد شقيقه أن سامح كان شابًا ملتزمًا، يتمتع بسيرة طيبة وأخلاق عالية، لا يدخن ولا يتعاطى أي سلوكيات خاطئة، وكان حريصًا على ممارسة الرياضة والالتزام بنمط حياة صحي. كما أشار إلى أن الفقيد كان متزوجًا ويعول ثلاثة أطفال (بنت وولدين)، تركهم خلفه وهم في أمسّ الحاجة إلى حضن الأب الذي اختار التضحية بحياته من أجل الآخرين.

وداع يليق ببطل

أوضح أصدقاء الراحل أن جنازته ستُشيع اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، عقب صلاة الجنازة في تمام الساعة الثامنة من مسجد المقابر بالعجزية، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر العجزية، وسط حالة من الحزن العميق بين الأهالي.

 

حادث ترعة المريوطية سيظل فاجعة موجعة في ذاكرة البدرشين، لكنه حمل في طياته درسًا إنسانيًا نادرًا. رحل سامح جسدًا، لكنه بقي حيًا في القلوب، شاهدًا على أن الشهامة والتضحية لم تغادرا هذا الوطن.

الكارثة الترعة الميكروباص شهود العيان الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

أرشيفية

مجلس الوزراء السعودي: لا تردد في مواجهة أي تهديد لأمن المملكة وملتزمون باستقرار اليمن

خطر التصفية: استهداف "الأونروا" في القدس

خطر التصفية.. استهداف الأونروا في القدس

أرشيفية

أردوغان: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال غير شرعي ويهدد استقرار القرن الإفريقي

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد