في 3 خطوات .. طريقة استرجاع الأموال المحولة بالخطأ على إنستاباي

تحظى طريقة استرجاع الأموال المحولة بالخطأ على إنستاباي، باهتمام الكثير من مستخدمي هذا التطبيق، الذي يتيح الوصول إلى جميع الحسابات البنكية لتحويل الأموال لحظيًا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وذلك من خلال الهاتف المحمول.

لكن على الرغم من سهولة وسرعة تحويل الأموال، إلا أن إرسال الفلوس بالخطأ لا يمكن استرجاعها من خلال التطبيق ذاته.

طريقة استرجاع الأموال المحولة بالخطأ على إنستا باي

قبل توضيح طريقة استرجاع الفلوس المحولة بالخطأ على إنستاباي، يجب التنويه بأن البيانات السرية الخاصة بمستخدم تطبيق انستا باي، يتم تأمينها بمسؤولية مشتركة بين العميل والبنك الخاص به.

ولا يحق للتطبيق الوصول لأي بيانات سرية، وبالتالي لا يمكن استعادة الأموال من عملية تحويل ناجحة على تطبيق انستا باي، حتى وإن تم إرسالها لشخص خاطئ.

التواصل مع الشخص أو الاتصال بخدمة العملاء

هناك 3 طرق لاسترجاع الفلوس المحولة بالخطأ على انستا باي، الطريقة الأولى، التواصل المباشر مع الشخص الذي تم تحويل الفلوس له بالخطأ.

وفي حال تعذر التواصل معه أو في حال رفضه إعادة الفلوس، يمكن استخدام الطريقة الثانية لاستعادة الفلوس بالتواصل مع خدمة عملاء انستا باي على رقم 15989، وتقديم شكوى مرفقة بالرقم المرجعي للمعاملة.

الاتصال بالبنك كمحاولة قبل تحرير محضر

أما الطريقة الثالثة لـ استرجاع الفلوس المحولة بالخطأ على انستا باي، يمكن فيها الاتصال بخدمة عملاء البنك الخاص بالعميل وإخطاره بما حدث لاتخاذ الإجراء اللازم.

وإذا ما فشلت جميع المحاولات سيكون من الضروري تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير بلاغ رسمي.

خدمة عملاء إنستا باي

يحتاج العديد من المستخدمين لمعرفة قم خدمة عملاء انستا باي للاستفسار عن عمليات تحويل الأموال، وذلك بالاتصال على رقم 15989، مع العلم لا يستطيع تطبيق انستاباي تنفيذ أي معاملة بنكية بالنيابة عن العميل أو بدون موافقته لأن جميع المعاملات البنكية لا يتم تنفيذها بدون استخدام الرقم السري (IPN PIN) وهو رقم مشفر، ومسجل لدى البنك ولا يستطيع التطبيق معرفته.

طريقة ارسال مبلغ عبر انستا باي

يمكن للمستخدمين إرسال الأموال عن طريق إحدى بيانات المستفيدين الآتية:

ـ عنوان الدفع اللحظي (IPA)

ـ رقم الهاتف المحمول

ـ رقم محفظة الهاتف المحمول

ـ رقم الحساب البنكي أو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)

ـ رقم أي بطاقة إلكترونية “بطاقة ائتمانية أو خصم مباشر أو بطاقة مسبقة الدفع” لأحد البنوك المشتركة في الخدمة.

ـ ولعدم الوقوع في مشكلة إرسال فلوس بالخطأ، يجب التحقق من بيانات المستفيد قبل إرسال الأموال، وهو ما يقوم به تطبيق انستا باي بإظهار معلومات المستفيد كما هي مسجلة لدي بنك المستفيد كوسيله إضافية للتحقق قبل إرسال الأموال، كما يقوم انستا باي باطلاع المستخدم بنتيجة التحويل لحظيا بما يلي:

ـ معاملة ناجحة: تم إضافة المعاملة المالية بنجاح لحساب المستفيد.

ـ معاملة مرفوضة: تم رفض المعاملة وسوف يتم رد المبلغ تلقائيا لحساب المرسل.

ـ معاملة قيد التنفيذ: تم إرسال المعاملة إلى بنك المستفيد على أن يقوم البنك بتحديث حالة المعاملة إلي ناجحة أو مرفوضة خلال دقائق.