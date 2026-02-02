قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سويسرا: تحسن توقعات التوظيف لأوائل عام 2026

سويسرا
سويسرا
أ ش أ

 أشار معهد KOF الاقتصادي السويسري إلى تحسن إضافي في وضع التوظيف وتوقعاته في سويسرا للربع الأول من عام 2026.

وذكر راديو لاك السويسري أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى ربط هذه الظاهرة بإعلان النوايا بشأن اتفاقية تجارية بين برن وواشنطن، والتي تم التوصل إليها في منتصف نوفمبر.

وارتفع المؤشر الفرعي لوضع التوظيف بمقدار ثلاثة أعشار النقطة ليصل إلى 1,6 نقطة، بينما قفز المؤشر الفرعي لتوقعات التوظيف بمقدار نقطتين ليصل إلى 3,3 نقطة.

كما ارتفع مؤشر التوظيف السويسري (KOF)، الذي يحسب بناء على استطلاع شمل 4500 شركة، بمقدار 1,1 نقطة ليصل إلى 2,4 نقطة، وفقا لتقرير دوري صادر يوم الاثنين عن كلية الاقتصاد والإدارة في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل قاعدة المقارنة للربع الأخير من عام 2025 بالزيادة بمقدار 1,3 نقطة، مقارنة بالقيمة الأولية البالغة 0,7 نقطة.

ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى قطاع البناء، الذي ارتفع مؤشره من 9,5 إلى 10,6 نقطة. مع ذلك، لا تزال العديد من قطاعات الخدمات تعاني، مثل تجارة الجملة (-11,1 نقطة) وتجارة التجزئة (-3,1 نقطة).

أما قطاع الصناعات التحويلية، الذي كان يعاني من صعوبات، فقد شهد تحسنا طفيفا، حيث ارتفع مؤشره من -11,5 إلى -7,0 نقطة.

ع م م

الاقتصادي السويسري التوظيف المؤشر الفرعي

