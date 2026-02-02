أول تعليق لمحمود حجازي بعد اتهامه باغتصا.ب فتاة تحمل الجنسية النمساوية

علقت الصفحة الرسمية للفنان محمود حجازي، على اتهامه باغتصاب بفتاة تحمل الجنسية النمساوية بفندق شهير بالقاهرة لورود التحريات .

وكتبت صفحة محمود حجازي عبر انستجرام: “الأية الكريمة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين تؤكد أن كيد البشر ومكرهم لإيذاء المؤمنين أو أبطال الحق مهما عظم يواجهه تدبير الله الأعلى الذي يبطله ويقلبه نفعا".

محمود حجازي

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب بفتاة تحمل الجنسية النمساوية بفندق شهير بالقاهرة لورود التحريات .

تفاصيل الواقعة

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الفنان محمود حجازي لاتهمامه بالتعدي علي فتاة داخل فندق شهير بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بتحرير محضر ضد الفنان محمود حجازي بالتعدي بفتاة داخل فندق.

وانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة، وتم ضبط الفنان واقتياده لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.