شخصية جديدة ولوك مختلف.. هدير عبد الناصر تكشف عن شخصيتها في الست موناليزا

تستعد الفنانة هدير عبد الناصر للمشاركة في موسم رمضان المقبل لعام 2026 في مسلسل الست موناليز، وهو من بطولة مي عمر.

وتجسد هدير عبد الناصر في المسلسل بشخصية "ولاء"، بنت خالة مي عمر، في دور محوري ومختلف يضيف خطوطًا درامية جديدة للأحداث.

أعمال جمعت مي عمر وهدير عبد الناصر

وجمعت هدير عبد الناصر ومي عمر مسيرة تعاون فني لافتة في الدراما التلفزيونية، وصلت حتى الآن إلى أربعة مسلسلات، كان آخرها العمل المنتظر الست موناليزا المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، ليُعد رابع عمل يجمعهما معًا.

ويأتي مسلسل الست موناليزا في إطار درامي تشويقي يعتمد على تقنية الفلاش باك، حيث تعود البطلة "موناليزا" بذكرياتها من داخل السجن، كاشفة عن سلسلة من التحولات القاسية التي مرت بها بعد تجربة زواج فاشلة، ومحاولاتها لإعادة بناء حياتها وسط ضغوط اجتماعية ونفسية معقدة، قبل أن تقودها واقعة مأساوية إلى مسار مختلف تمامًا.

وتتصاعد الأحداث عقب حادث غير مقصود ينتهي بمقتل إحدى الشخصيات المقربة منها، لتدخل البطلة في صراع لإثبات أن ما حدث كان قتلًا بالخطأ.

وتجسد مي عمر خلال الأحداث شخصية "طباخة"، في دور يحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية.

وكان التعاون الأول بين مي عمر وهدير عبد الناصر في مسلسل "لؤلؤ" عام2021، حيث قدمت هدير شخصية "مروة" صديقة لؤلؤ الخائنة، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

ثم اجتمعتا مجددًا في نسل الأغراب عام 2021، وظهرت هدير بدور "بارة" الفتاة الصعيدية البسيطة، وتكرر التعاون للمرة الثالثة في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" عام 2024، الذي جمعهما في إطار اجتماعي تشويقي.

من جانبها، أعربت هدير عبد الناصر عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع مي عمر، مؤكدة أن مسلسل الست موناليزا يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، خاصة أنه يقدمها في شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل.

وأوضحت أنها تحمست للدور منذ قراءة السيناريو، لما يحمله من أبعاد إنسانية ودرامية غير تقليدية.

وأضافت هدير أن تكرار التعاون بينها وبين مي عمر جاء نتيجة تفاهم وكيمياء فنية واضحة داخل موقع التصوير، إلى جانب نجاح التجارب السابقة، معربة عن أملها في أن يحقق «الست موناليزا» نجاحًا يفوق الأعمال السابقة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عمر عدد من النجوم، من بينهم سوسن بدر، شيماء سيف، أحمد مجدي، وفاء عامر، إنجي المقدم، چوري بكر، ومحمود عزب. العمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي، ويُعرض عبر قناتي MBC مصر وMBC مصر 2، بالإضافة إلى منصة شاهد.