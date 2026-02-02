ميمي جمال بأربع شخصيات مختلفة في دراما رمضان 2026

تشارك الفنانة ميمي جمال في موسم دراما رمضان 2026 بأربعة أعمال درامية متنوعة، في حضور فني لافت يؤكد قدرتها على التنوع وتقديم شخصيات مختلفة.

وتظهر ميمي جمال في مسلسلات «مناعة»، «على قد الحب»، «المتر سمير»، و «هي كمياء» حيث تقدم في كل عمل شخصية مغايرة تمامًا للأخرى، سواء على مستوى الشكل أو التفاصيل الإنسانية والدرامية.

وأكدت ميمي جمال، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن تنوع الشخصيات كان أحد أهم أسباب حماسها للمشاركة في أكثر من عمل خلال الموسم الرمضاني المقبل، قائلة إن كل دور يحمل طبيعة خاصة وتحديًا مختلفًا، ولا يشبه أي شخصية قدمتها من قبل.

وأضافت أنها تحرص دائمًا على اختيار أدوار متنوعة تضيف إلى مشوارها الفني، وتعكس خبرتها الطويلة في تقديم الشخصيات الإنسانية القريبة من الجمهور.

ومن المتوقع أن تحظى أعمال ميمي جمال بتفاعل واسع من المشاهدين خلال موسم رمضان 2026، في ظل هذا التنوع الكبير في الأدوار والموضوعات.