حرام عليكم .. حسن المستكاوي يحذر من حسابات مزيفة تنتحل شخصيته

حذر الناقد الرياضي حسن المستكاوي، من تداول تصريحات باسمه من حسابات مزيفة.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "‏صفحة أو حساب أهبل وكذاب وأفاق نسب لي كلاما لم أنطق به والله حرام عليكم هذا التلفيق والكذب والغش والتزوير، ارجو من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام حمايتنا من هولاء الأفاقين الكذابين الملفقين وهي ليست المرة الاولي من حسابات مماثلة تنسب لي كلاما لم انطق به وكل كلمة اتحدث بها موثقة في برامج او اذاعة او كتابة وهؤلاء الأفاقين يدعون علي شخصي كلاما فارغا تافها مثلهم".

من جانب آخر، كان قد أثار الناقد الرياضي حسن المستكاوي جدلًا واسعًا بتعليق لافت حول مشاركة اللاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن فريق ليفربول خاض إحدى مبارياته بوجود لاعب إنجليزي واحد فقط ضمن التشكيل، مقابل عشرة لاعبين أجانب، وذلك خلال مواجهة مارسيليا.

وتساءل المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "‏لاعب واحد فقط انجليزى الجنسية في ليفربول ‏و١٠ لاعبين اجانب امام مارسيليا .. هل اشتكي مدرب المنتخب بسبب الاجانب ؟ هل هناك نقاش ايهما اهم الدورى الانجليزى ام المنتخب الانجليزى ،؟!".