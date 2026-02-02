كريم رمزي: ما يفعله الزمالك أشبه بالمستحيل.. وجمهوره يستحق الثناء

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بفوز الزمالك خلال مباراته أمس على المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام : ما يفعله الزمالك اشبه بالمستحيل، فرغم الإصابات وإيقاف القيد والأزمات الإدارية والأزمات المالية يحقق الفوز.

وأضاف: جمهور الزمالك مبهر ولم ار جمهور مثل جمهور الزمالك في حياتي، فجمهور الزمالك هو كلمة السر وهو حالة استثنائية فريدة

وتابع: اي جمهور آخر يشجع نادي في ظل ظروف الزمالك كنت ترى جمهوره يشعر بالملل من كثرة الأزمات والمشاكل التي يمر بها الزمالك.

وواصل: جمهور الزمالك يستحق التحية والتصفيق على وقوفهم بجوار النادي، ولكن لاعبي الزمالك المتواجدين لهم كل التحية.

واختتم: الوحيد الذي لا ينسب له اي نجاح للزمالك في الوقت الحالي هو ادارة نادي الزمالك لأنهم لم يقدموا شيئا لنادي الزمالك.