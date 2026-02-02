قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لـ صدى البلد : اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعيد فرز بعض الصناديق يدويا
تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا
بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي
جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح
استقالة جراسيا من تدريب واتفورد بعد عودته لسبب صادم
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي: ما يفعله الزمالك أشبه بالمستحيل.. وجمهوره يستحق الثناء

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بفوز الزمالك خلال مباراته أمس على المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام : ما يفعله الزمالك اشبه بالمستحيل، فرغم الإصابات وإيقاف القيد والأزمات الإدارية والأزمات المالية يحقق الفوز.

وأضاف: جمهور الزمالك مبهر ولم ار جمهور مثل جمهور الزمالك في حياتي، فجمهور الزمالك هو كلمة السر وهو حالة استثنائية فريدة

وتابع: اي جمهور آخر يشجع نادي في ظل ظروف الزمالك كنت ترى جمهوره يشعر بالملل من كثرة الأزمات والمشاكل التي يمر بها الزمالك.

وواصل: جمهور الزمالك يستحق التحية والتصفيق على وقوفهم بجوار النادي، ولكن لاعبي الزمالك المتواجدين لهم كل التحية.

واختتم: الوحيد الذي لا ينسب له اي نجاح للزمالك في الوقت الحالي هو ادارة نادي الزمالك لأنهم لم يقدموا شيئا لنادي الزمالك.

كريم رمزي الزمالك المصري الكونفدرالية الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

جهاز Minix Neo Z95

أصغر من الهاتف.. سر حاسوب Minix Neo Z95 المحمول

تحديث HyperOS 3

عدد محدود | تحديث HyperOS 3 يصل إلى تلك الأجهزة .. هل هاتفك منها؟

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

بنتلي بنتايجا سبيد 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد