حسن المستكاوي يفتح ملف الأجانب في الدوري الإنجليزي

أثار الناقد الرياضي حسن المستكاوي جدلًا واسعًا بتعليق لافت حول مشاركة اللاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن فريق ليفربول خاض إحدى مبارياته بوجود لاعب إنجليزي واحد فقط ضمن التشكيل، مقابل عشرة لاعبين أجانب، وذلك خلال مواجهة مارسيليا.

وتساءل المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "‏لاعب واحد فقط انجليزى الجنسية في ليفربول ‏و١٠ لاعبين اجانب امام مارسيليا .. هل اشتكي مدرب المنتخب بسبب الاجانب ؟ هل هناك نقاش ايهما اهم الدورى الانجليزى ام المنتخب الانجليزى ،؟!".

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب مضيفه مارسيليا الفرنسي، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب “فيلودروم”، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.