بعد حظرها رسمياً في مصر.. ماذا تفعل لعبة روبلوكس بالأطفال؟

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، قرارًا بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ما هي لعبة روبلوكس؟

وتُعد لعبة Roblox من أكبر المنصات الترفيهية الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تم إطلاقها عام 2006، ويستخدمها نحو 78 مليون شخص يوميًا، وتشير الإحصاءات إلى أن 60% من مستخدميها أطفال ومراهقون دون سن 16 عامًا.

ولا تقتصر روبلوكس على كونها لعبة واحدة، بل تتيح للمستخدمين إنشاء عدد غير محدود من الألعاب داخلها، ما يجعلها منصة مفتوحة ذات محتوى متغير يصعب السيطرة عليه بشكل كامل.

أكبر منصة للأطفال عالمياً

وتحظى "روبلوكس" بشعبية هائلة عالميًا، ويستخدمها ملايين الأشخاص يوميًا، خصوصًا الأطفال والمراهقين، ما يجعلها من بين أكبر منصات الألعاب عبر الإنترنت في العالم.

وتحتوي اللعبة على إمكانيات تعليمية وترفيهية؛ فبجانب اللعب، يمكن للأطفال تعلم مبادئ البرمجة أو التصميم أو حتى التجارة الرقمية أثناء تفاعلهم داخل المنصة.

وبعد حجب منصة روبلوكس في مصر، ما هي مخاطرها على الأطفال؟ وكيف تهدد سلامة أطفالنا وتدفعهم للإدمان؟ ، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية ..

عالم افتراضي مفتوح

تختلف لعبة روبلوكس عن ألعاب الفيديو التقليدية؛ فهي ليست لعبة واحدة، بل عالم افتراضي مفتوح يتيح للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة، والتفاعل عبر الدردشة النصية والصوتية.

محتوى غير لائق

من أبرز نقاط مخاطر لعبة روبلكس هو تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق، حيث تسمح اللعبة للمستخدمين بإنشاء عوالم وألعاب خاصة بهم، مما يعني أن هناك احتمالية كبيرة لوجود محتوى غير مناسب للأطفال.

رغم أن اللعبة تحتوي على أدوات للإبلاغ عن مثل هذا المحتوى، إلا أن الرّقابة لا تكون دائماً فعّالة.



التفاعل مع الغرباء

تتيح روبلكس للأطفال التفاعل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، وهذا يشكّل خطراً على سلامتهم.

خطورة لعبة روبلكس أيضاً تكمن في إمكانية تواصل الأطفال مع أشخاص ذوي نوايا سيئة، مما يعرضهم لخطر التحرش الإلكتروني أو الاحتيال، وقد وقعت حوادث كثيرة ترواحت ما بين ابتزاز إلكتروني، واستغلال صور للأطفال، وتحويل أموال وغيرها.

استنزاف مالي

أنظمة الشراء الداخلية في منصة روبلوكس المعتمدة على عملة افتراضية تُشترى بأموال حقيقية، وهو ما قد يفتح الباب أمام استنزاف مالي غير مباشر للأسر واستغلال للأطفال.



