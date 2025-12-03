قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط
أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويُعرف أصحاب هذا البرج بحسّ العدالة والدفاع عن الحق، كما يناصرون الضعفاء ويرفضون المحسوبية. يتميزون كذلك بقدرتهم على رؤية الأمور من زوايا متعددة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، إلى جانب أبرز التوقعات العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

مشاهير برج الميزان

من أبرز مواليد هذا البرج: محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

قد تحتاج لقضاء وقت أطول مع شريكك، كما أنك قادر اليوم على تجاوز تحديات العمل وإثبات تميزك احرص على تلبية متطلبات وظيفتك، وفكّر في خطوات عملية لزيادة دخلك. من المحتمل أيضًا مواجهة بعض المتاعب الصحية البسيطة.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

حاول عدم تحمل عدد كبير من المهام في وقت واحد، واعتمد على تفويض بعض الأعمال. إجراء تعديل صغير في طريقة العمل قد يساعدك على تقليل التوتر وتوفير الوقت. سجّل ملاحظاتك، وضع مواعيد نهائية مناسبة، واحتفل بإنجازاتك المرحلية لتعزيز حماسك ثقتك بحدسك اليوم ستكون في محلّها.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

قد تحظى بدعم الأهل في علاقتك العاطفية، لكن قد يشهد اليوم تدخلًا خارجيًا بسيطًا في بدايته، لذا حاول حماية شريكك من أي تأثيرات قد تُزعجه تجنّب العبارات القاسية أثناء النقاشات للحفاظ على الود بينكما.

برج الميزان اليوم صحيًا

تجنّبي حمل الأشياء الثقيلة اليوم، واتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالبروتين والعناصر المهمة، الإكثار من الخضروات والفواكه سيساعدك على الحفاظ على نشاطك. يُفضّل أيضًا الابتعاد عن التدخين اليوم لأنه قد يؤثر سلبًا على صحتك وحيويتك.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

حضّري قائمة واضحة قبل التسوق والتزمي بها لتجنب المصروفات الزائدة. ادّخري جزءًا من أي مبلغ زائد لاحتياجات لاحقة أو مكافأة بسيطة، قبل الإقدام على شراء كبير، احرصي على أخذ رأي صديق موثوق أو فرد من العائلة.

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

ترشيحاتنا

أحمد خالد

الحرية: المشاركة في الانتخابات حجز الزاوية في صناعة مستقبل مصر وترسيخ النظام الديمقراطي

مجلس النواب

قيادي في الجبهة الوطنية: نجاح القائمة الوطنية مسئولية وانطلاقة للعمل الحقيقي

هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

عضو بخارجية النواب: إيديكس 2025 شهادة دولية على قوة الدولة المصرية وقدراتها الدفاعية

بالصور

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد