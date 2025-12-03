قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: تعادل مصر مع الكويت مفاجأة تهزّ كأس العرب.. ومُطالبون بالفوز على الإمارات|فيديو
استمر 5 ساعات.. انتهاء اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر في موسكو
لوك كلاسيكي ومجوهرات راقية.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور من كواليس «الست»|شاهد
مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أعراض مرض الكساح وعلاقته بفيتامين شهير.. طعام يحمي من السرطان والسكري والضغط

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

السكريأعراض مرض السكري من النوع الثاني وكيفية تشخيصه

فيتامين د أسباب نقص فيتامين د في الجسم

الكساح أعراض مرض الكساح وعلاقته بفيتامين شهير

عبدلله رشدي شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا

الجريغير السمنة.. الرياضة تحميك من 8 أمراض

السكريطعام غير متوقع يحمي من السرطان والسكري والضغط

سرطان المعدة أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

الكوليسترول أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

وزير التربية والتعليم

المتهم

عبوة زيت جديدة في التموين

زيادة المعاشات

السباحة

أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لهدم منازل فلسطينية لشق مسار جدار عازل في الأغوار

اليوم الوطني الإماراتي

فنون وألعاب نارية بكورنيش أبو ظبي احتفالا بـ العيد الوطني للإمارات .. صور

بالصور

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

