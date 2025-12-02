قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط
أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
مرأة ومنوعات

أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الكوليسترول
الكوليسترول
اسماء محمد

 يعاني عدد كبير من الأشخاص ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويرغبون في طريقة طبيعية تساعد في علاج الأمر.

ووفقا لما جاء في موقع إفري داى هيلث نكشف لكم 5 مشروبات تساعد في علاج الكوليسترول الضار.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين.

ووفقًا لتحليل تلوي نُشر عام ٢٠٢٠، خفّض الشاي الأخضر مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والكوليسترول الكلي لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وكذلك لدى الأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة أخرى، تُعرف بالبوليفينولات وقد ربطت الأبحاث بين زيادة استهلاك الشاي الأخضر والبوليفينولات وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار.


مع ذلك، مع أن الشاي الأخضر آمن بشكل عام، إلا أنه قد يُسبب آثارًا جانبية وعلى سبيل المثال، قد يُسبب الإفراط في تناوله الغثيان والإمساك واضطراب المعدة، وفي بعض الحالات ارتفاع ضغط الدم، وفقًا للمركز  الوطني للصحة التكميلية والتكاملية .

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، والذي يمكن أن يسبب الأرق، والتوتر، وأعراض أخرى مرتبطة بالإفراط في استهلاك الكافيين.

قد يتفاعل الشاي الأخضر أيضًا مع بعض الأدوية، لذا استشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام الشاي الأخضر للتحكم في الكوليسترول.

عصير التوت


يعمل التوت على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ولكن بعضها أكثر فعالية من غيرها، حيث يأتي التوت الأزرق والفراولة في مقدمة هذه المجموعة.

وفقًا لمراجعة بحثية نُشرت عام 2022، فإن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في التوت الأزرق، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان والتي تسمى البكتين، قد تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار LDL.

وجدت مراجعة للأدبيات نشرت في عام 2024 أن الفلافانول والأنثوسيانين ومواد أخرى في الفراولة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان لدى النساء.

حليب الشوفان

وفقا لجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين ، فإن حليب الشوفان يعد إضافة صحية لنظامك الغذائي إذا كنت تحاول خفض مستويات الكوليسترول السيئ لديك.

بيتا جلوكان، وهو ألياف قابلة للذوبان موجودة في حليب الشوفان، يصبح أكثر لزوجة مع هضمه ببطء في الجسم، وفي هذه العملية "يمتص" الكوليسترول و بمجرد اكتمال الهضم، يُطرح الكوليسترول خارج الجسم.

أطعمة غنية بالعناصر الطبيعية تخفض الكوليسترول الضار

عصير البنجر


قد تساعد الصبغة التي تعطي البنجر لونه الأحمر الأرجواني العميق، والبيتانين، والفلافونويدات المضادة للأكسدة الموجودة في عصير البنجر على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL مع رفع نسبة الكوليسترول الجيد HDL، وفقًا للبحث .

مراجعة أخرى  نشرت في عام 2021 وجدت دراسة أن فوائد عصير البنجر فيما يتعلق بالكوليسترول وصحة القلب قد تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنظم.

شاي الزنجبيل


الزنجبيل علاج عشبي معروف لأمراض مثل الغثيان والإسهال ورغم أن شاي الزنجبيل لم يُدرس تحديدًا كعلاج فعال للكوليسترول، فقد أظهرت الأبحاث أن جذر الزنجبيل قد يخفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

وتُعدّ الدهون الثلاثية نوعًا آخر من الدهون في مجرى الدم، وقد تتراكم في الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

شاي الزنجبيل، مع أنه آمن بشكل عام، قد يُسبب آثارًا جانبية في بعض الحالات قد يُسبب حرقة في المعدة أو اضطرابًا فيها.


كما هو الحال مع الشاي الأخضر، قد يتفاعل شاي الزنجبيل مع بعض الأدوية واستشر طبيبك قبل استخدام أي مكمل عشبي للتحكم في مستويات الكوليسترول لديك.
 

الكوليسترول علاج الكوليسترول أطعمة تعالج الكوليسترول ارتفاع نسبة الكوليسترول

