أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

يعاني عدد كبير من الأشخاص ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويرغبون في طريقة طبيعية تساعد في علاج الأمر.

ووفقا لما جاء في موقع إفري داى هيلث نكشف لكم 5 مشروبات تساعد في علاج الكوليسترول الضار.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين.

ووفقًا لتحليل تلوي نُشر عام ٢٠٢٠، خفّض الشاي الأخضر مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والكوليسترول الكلي لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وكذلك لدى الأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة أخرى، تُعرف بالبوليفينولات وقد ربطت الأبحاث بين زيادة استهلاك الشاي الأخضر والبوليفينولات وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار.



مع ذلك، مع أن الشاي الأخضر آمن بشكل عام، إلا أنه قد يُسبب آثارًا جانبية وعلى سبيل المثال، قد يُسبب الإفراط في تناوله الغثيان والإمساك واضطراب المعدة، وفي بعض الحالات ارتفاع ضغط الدم، وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية .

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، والذي يمكن أن يسبب الأرق، والتوتر، وأعراض أخرى مرتبطة بالإفراط في استهلاك الكافيين.

قد يتفاعل الشاي الأخضر أيضًا مع بعض الأدوية، لذا استشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام الشاي الأخضر للتحكم في الكوليسترول.

عصير التوت



يعمل التوت على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ولكن بعضها أكثر فعالية من غيرها، حيث يأتي التوت الأزرق والفراولة في مقدمة هذه المجموعة.

وفقًا لمراجعة بحثية نُشرت عام 2022، فإن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في التوت الأزرق، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان والتي تسمى البكتين، قد تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار LDL.

وجدت مراجعة للأدبيات نشرت في عام 2024 أن الفلافانول والأنثوسيانين ومواد أخرى في الفراولة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان لدى النساء.

حليب الشوفان

وفقا لجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين ، فإن حليب الشوفان يعد إضافة صحية لنظامك الغذائي إذا كنت تحاول خفض مستويات الكوليسترول السيئ لديك.

بيتا جلوكان، وهو ألياف قابلة للذوبان موجودة في حليب الشوفان، يصبح أكثر لزوجة مع هضمه ببطء في الجسم، وفي هذه العملية "يمتص" الكوليسترول و بمجرد اكتمال الهضم، يُطرح الكوليسترول خارج الجسم.

عصير البنجر



قد تساعد الصبغة التي تعطي البنجر لونه الأحمر الأرجواني العميق، والبيتانين، والفلافونويدات المضادة للأكسدة الموجودة في عصير البنجر على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL مع رفع نسبة الكوليسترول الجيد HDL، وفقًا للبحث .

مراجعة أخرى نشرت في عام 2021 وجدت دراسة أن فوائد عصير البنجر فيما يتعلق بالكوليسترول وصحة القلب قد تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنظم.

شاي الزنجبيل



الزنجبيل علاج عشبي معروف لأمراض مثل الغثيان والإسهال ورغم أن شاي الزنجبيل لم يُدرس تحديدًا كعلاج فعال للكوليسترول، فقد أظهرت الأبحاث أن جذر الزنجبيل قد يخفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

وتُعدّ الدهون الثلاثية نوعًا آخر من الدهون في مجرى الدم، وقد تتراكم في الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

شاي الزنجبيل، مع أنه آمن بشكل عام، قد يُسبب آثارًا جانبية في بعض الحالات قد يُسبب حرقة في المعدة أو اضطرابًا فيها.



كما هو الحال مع الشاي الأخضر، قد يتفاعل شاي الزنجبيل مع بعض الأدوية واستشر طبيبك قبل استخدام أي مكمل عشبي للتحكم في مستويات الكوليسترول لديك.

