رئيس جهاز العلمين الجديدة: انهاء اعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد

اكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية على ضرورة الحفاظ على نظافة الموقع العام، وتكثيف العمالة، ودفع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة،.

واضاف خلال جولة ميدانية بكمبوند الداون تاون والمناطق المحيطة به، على ضرورة إزالة كافة المخلفات والتشوينات من جانبي الموقع.

كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الألومنيوم والسوكريت بالواجهات، واستكمال طريق C1 الرابط بين الحي اللاتيني وامتداد الداون تاون، فضلًا عن تشكيل الأرصفة وأعمال الرصف وفتح الشوارع لتحقيق مرونة الحركة المرورية وتحسين الرؤية البصرية، مع استكمال أعمال الهارد سكيب واللاندسكيب بالمنطقة.

وتفقد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة مشروع الحي اللاتيني (زون 1 و2 و3)، حيث شدد على ضرورة تكثيف الأعمال بالموقع ووضع خطة عمل واضحة للانتهاء من الأعمال المتبقية وفق البرامج الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من أعمال الهارد سكيب واللاندسكيب، واستكمال أعمال الرخام بمداخل العمارات، إلى جانب الانتهاء من ربط جميع مداخل الحي اللاتيني بالطريق الساحلي، مع إزالة كافة التشوينات والمخلفات داخل الموقع.

كما وجه بالتواجد الميداني المستمر لمسؤولي التنمية ورؤساء الأحياء داخل المشروع لمتابعة أعمال النظافة والتنظيم، ومنع أي مظاهر عشوائية، بما يسهم في ظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق الذي يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، موجهًا كذلك بسرعة الانتهاء من تجهيز منطقة الخدمات تمهيدًا لاستغلالها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بمشروع الحي اللاتيني بلغت نحو 57.5% بالزون الأول، و91% بالزون الثاني، و56% بالزون الثالث، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بمعدلات التنفيذ وتحقيق أعلى جودة في الأعمال.

وأكد الدكتور محمد خلف الله في ختام جولته، أن الجولات الميدانية المستمرة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية وتوجيهات معالي وزيرة الإسكان المهندس راندة المنشاوي وزيره الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

رافق، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة خلال الجولة الميدانية المهندس عصام الشيخ نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد جابر، والمهندس أحمد حامد، والمهندس علي إبراهيم مديري التنفيذ، وهاني مارس مدير إدارة التنمية والمهندس امير فتحي والمهندس أسامة فهد رؤساء الأحياء إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.