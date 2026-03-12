قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
مجموعة مصر.. مفاجأة بشأن بديل منتخب إيران في كأس العالم 2026
تعليق مثير لـ كاف على قمة الأهلي والترجي في دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة: انهاء اعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد

رئيس مدينة العلمين الجديدة خلال الجولة
رئيس مدينة العلمين الجديدة خلال الجولة
ايمن محمود

اكد الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية على ضرورة الحفاظ على نظافة الموقع العام، وتكثيف العمالة، ودفع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة،.

واضاف خلال جولة ميدانية بكمبوند الداون تاون والمناطق المحيطة به،  على ضرورة إزالة كافة المخلفات والتشوينات من جانبي الموقع.

 كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الألومنيوم والسوكريت بالواجهات، واستكمال طريق C1 الرابط بين الحي اللاتيني وامتداد الداون تاون، فضلًا عن تشكيل الأرصفة وأعمال الرصف وفتح الشوارع لتحقيق مرونة الحركة المرورية وتحسين الرؤية البصرية، مع استكمال أعمال الهارد سكيب واللاندسكيب بالمنطقة.

وتفقد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة مشروع الحي اللاتيني (زون 1 و2 و3)، حيث شدد على ضرورة تكثيف الأعمال بالموقع ووضع خطة عمل واضحة للانتهاء من الأعمال المتبقية وفق البرامج الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من أعمال الهارد سكيب واللاندسكيب، واستكمال أعمال الرخام بمداخل العمارات، إلى جانب الانتهاء من ربط جميع مداخل الحي اللاتيني بالطريق الساحلي، مع إزالة كافة التشوينات والمخلفات داخل الموقع.

كما وجه بالتواجد الميداني المستمر لمسؤولي التنمية ورؤساء الأحياء داخل المشروع لمتابعة أعمال النظافة والتنظيم، ومنع أي مظاهر عشوائية، بما يسهم في ظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق الذي يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، موجهًا كذلك بسرعة الانتهاء من تجهيز منطقة الخدمات تمهيدًا لاستغلالها.

وأشار  رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بمشروع الحي اللاتيني بلغت نحو 57.5% بالزون الأول، و91% بالزون الثاني، و56% بالزون الثالث، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بمعدلات التنفيذ وتحقيق أعلى جودة في الأعمال.

وأكد الدكتور محمد خلف الله في ختام جولته، أن الجولات الميدانية المستمرة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية وتوجيهات معالي وزيرة الإسكان المهندس راندة المنشاوي وزيره الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

رافق، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة خلال الجولة الميدانية  المهندس عصام الشيخ نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد جابر، والمهندس أحمد حامد، والمهندس علي إبراهيم مديري التنفيذ، وهاني مارس مدير إدارة التنمية والمهندس امير فتحي والمهندس أسامة فهد رؤساء الأحياء إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

ترشيحاتنا

إيفان توني

لجنة الانضباط السعودية ترفض شكوى الاتحاد ضد إيفان توني بعد واقعة الاحتفال

سيراميكا كليوباترا

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في كأس مصر

الخطيب

الخطيب يحدد شرطا لإلغاء عقوبة خصم 25% من رواتب لاعبي الأهلي

بالصور

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد