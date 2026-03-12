رئيس جهاز العلمين الجديدة: مركز المدينة التراثية منصة متكاملة لاستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية

استقبل الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفدا يضم ممثلين عن وزارات الإسكان والاستثمار والثقافة والاتصالات، وذلك بحضور المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، والمهندس عبد الحميد مغاربة مدير عام الكهرباء، والمهندس صالح محمد مدير التنفيذ، إلى جانب استشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه خلال الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية داخل مركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، والذي يُعد أحد المشروعات الحيوية بالمدينة، حيث من المقرر أن يمثل منصة متكاملة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والمعارض الكبرى، بما يعزز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمركز إقليمي للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وشملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لأعمال المركز، حيث استعرض رئيس الجهاز معدلات التنفيذ الحالية ونسب الإنجاز، إلى جانب خطط استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله خلال الجولة حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على توفير أعلى درجات الجاهزية الفنية والتنظيمية بالمشروعات الجاري تنفيذها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر ويعزز من قدرة المدينة على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى بكفاءة واقتدار.