مياه البحر الأحمر تعلن دخول منطقة العلام بالكامل منظومة الضخ المباشر 24 ساعة

أكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، دخول منطقة العلام بالكامل ضمن منظومة الضخ المباشر للمياه 24 ساعة، حيث انتهت الشركة من أعمال ربط وصلات جميع عمارات العلام بشبكة محطة مياه الروضة، وبدء الضخ المباشر للمنطقة.

وقال سيد الأهل إن تشغيل نظام الضخ المباشر يساهم في استقرار إمدادات المياه ووصولها للمواطنين بشكل منتظم.

وأضاف أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية لدخول عمارات بنك التعمير والإسكان والمدينة الجامعية والدفراوي بمنطقة أبوعشرة منظومة الضخ المباشر وإلغاء نظام المناوبات.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمحافظة.