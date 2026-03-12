قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
مجموعة مصر.. مفاجأة بشأن بديل منتخب إيران في كأس العالم 2026
تعليق مثير لـ كاف على قمة الأهلي والترجي في دوري الأبطال
محافظات

مياه البحر الأحمر تعلن دخول منطقة العلام بالكامل منظومة الضخ المباشر 24 ساعة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، دخول منطقة العلام بالكامل ضمن منظومة الضخ المباشر للمياه 24 ساعة، حيث انتهت الشركة من أعمال ربط وصلات جميع عمارات العلام بشبكة محطة مياه الروضة، وبدء الضخ المباشر للمنطقة.

وقال سيد الأهل إن تشغيل نظام الضخ المباشر يساهم في استقرار إمدادات المياه ووصولها للمواطنين بشكل منتظم. 

وأضاف أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية لدخول عمارات بنك التعمير والإسكان والمدينة الجامعية والدفراوي بمنطقة أبوعشرة منظومة الضخ المباشر وإلغاء نظام المناوبات.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمحافظة.

البحر الاحمر مياة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة مياة الشرب

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

