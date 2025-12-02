أعراض مرض السكري من النوع الثاني وكيفية تشخيصه

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعاً في السنوات الأخيرة ولكن يمكن تجنب حدوث أى مضاعفات إذا تم اكتشف المرض مبكرا وعلاجه مبكرا.

أعراض مرض السكري

نكشف لكم أهم أعراض مرض السكري من النوع الثاني وذلك وفقا لما ذكره موقع NHS

الأعراض الأكثر شيوعا لمرض السكري من النوع 2 هي:

أشعر بالتعب الشديد

التبول أكثر من المعتاد

الشعور بالعطش طوال الوقت

فقدان الوزن دون محاولة

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

عدم وضوح الرؤية

الجروح أو الجروح التي تستغرق وقتًا أطول للشفاء

الحكة حول القضيب أو المهبل، أو استمرار إصابتك بمرض القلاع

هذه الأعراض هي نفسها للبالغين والأطفال.

إذا ظهرت عليك أعراض (لا تظهر على الجميع)، فقد تتطور تدريجيًا.

يمكن أن تكون الأعراض مشابهة لأعراض مرض السكري من النوع الأول ، ولكن مرض السكري من النوع الأول يتطور عادة بشكل أسرع وهو أكثر شيوعاً بين الشباب.