بالصور

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
اسماء محمد

يعد البصل من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية ولكن ما لا يتوقعه كثيرون أنه قادر على الحماية من أخطر الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك يساعد البصل في الوقاية من 7 أنواع من السرطان.

تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان

تشير الدراسات المخبرية الأولية إلى أن مركبات الكبريت العضوي قد تمنع تكاثر الخلايا السرطانية ونموها، مما يؤدي إلى موتها، يرجى ملاحظة أن هذه الدراسة لم تُجرَ بعد على البشر.

سرطان القولون والمستقيم 

وجدت دراسة أُجريت عام ٢٠١٩ أن تناول ١٣ كيلو
جرامًا من البصل وأنواع أخرى من خضروات الثوم سنويًا قد يُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة ٨٠٪ تقريبًا.

تشير دراسات إضافية إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبصل قد يقلل من خطر الإصابة بما يلي:


سرطان المثانة .
سرطان المخ .
سرطان الثدي .
سرطان الرئة .
سرطان المبيض .
سرطان المعدة .

 الأمراض المزمنة

يحتوي البصل على أكثر من 25 نوعًا مختلفًا من الفلافونويدات ، وهي مواد نباتية طبيعية ذات خصائص مضادة للأكسدة كما أنه غني بفيتامين سي ، وهو مضاد أكسدة مهم آخر يدعم صحة جهاز المناعة.

تحمي مضادات الأكسدة من الجذور الحرة التي تسبب الالتهابات وتساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب".

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة


الحماية من أمراض القلب


يُقدّم الكيرسيتين، وهو أحد الفلافونويدات الموجودة في البصل، فوائد عديدة لصحة القلب، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي .

متلازمة التمثيل الغذائي هي مزيج من عوامل الخطر، بما في ذلك زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

طرق سهلة لحفظ البصل

ويبدو أن البصل يتمتع بقدرة على تسييل الدم، وهو ما قد يساعد في منع تجلط الدم الذي يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لأن الكيرسيتين يتراكم في مجرى الدم مع مرور الوقت، فإن تناول البصل بانتظام قد يؤدي إلى فوائد مضادات الأكسدة الأكبر.

 تشير دراسات مختلفة إلى أن تناول المزيد من البصل قد يُحسّن صحة القلب من خلال المساعدة في:

السيطرة على ضغط الدم المرتفع 


خفض الكوليسترول .
الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي.
تقليل الالتهاب المزمن .

