كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
مرأة ومنوعات

أسباب نقص فيتامين د في الجسم

فيتامين د
فيتامين د
اسماء محمد

يعانى عدد كبير من الأشخاص من نقص فيتامين د في العصر الحديث.. فما السبب في ذلك؟


ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم اسباب نقص فيتامين د.

 أسباب نقص فيتامين د


بشكل عام، هناك سببان رئيسيان لنقص فيتامين د:

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي أو من خلال أشعة الشمس.


جسمك لا يمتص أو يستخدم فيتامين د بشكل صحيح.


هناك عدة أسباب محددة لنقص فيتامين د، بما في ذلك:

بعض الحالات الطبية.
عمليات إنقاص الوزن.
بعض الأدوية.


يمكن أيضًا للعديد من العوامل البيولوجية والبيئية المختلفة أن تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين د، مثل التقدم في السن وكمية الميلانين (الصبغة) في بشرتك.

أمراض تسبب نقص فيتامين د

الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب نقص فيتامين د
تشمل الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب نقص فيتامين د ما يلي:

التليف الكيسي ومرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية : يمكن لهذه الحالات أن تمنع أمعائك من امتصاص ما يكفي من فيتامين د من خلال المكملات الغذائية، خاصة إذا لم يتم علاج الحالة.
السمنة : يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عن 30 بانخفاض مستويات فيتامين د و تحافظ الخلايا الدهنية على فيتامين د معزولًا حتى لا يُفرز وغالبًا ما تتطلب السمنة تناول جرعات أكبر من مكملات فيتامين د للوصول إلى المستويات الطبيعية والحفاظ عليها.

أمراض الكلى والكبد : تُقلل هذه الحالات من كمية بعض الإنزيمات (إنزيم الكبد 25-هيدروكسيلاز من الكبد وإنزيم 1-ألفا-هيدروكسيلاز من الكليتين) التي يحتاجها الجسم لتحويل فيتامين د إلى الشكل الذي يحتاجه و يؤدي نقص أيٍّ من هذين الإنزيمين إلى نقص مستوى فيتامين د النشط.

نقص فيتامين د فيتامين د أسباب نقص فيتامين د أمراض تسبب نقص فيتامين د

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

