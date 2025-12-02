أسباب نقص فيتامين د في الجسم

يعانى عدد كبير من الأشخاص من نقص فيتامين د في العصر الحديث.. فما السبب في ذلك؟



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم اسباب نقص فيتامين د.

أسباب نقص فيتامين د



بشكل عام، هناك سببان رئيسيان لنقص فيتامين د:

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي أو من خلال أشعة الشمس.



جسمك لا يمتص أو يستخدم فيتامين د بشكل صحيح.



هناك عدة أسباب محددة لنقص فيتامين د، بما في ذلك:

بعض الحالات الطبية.

عمليات إنقاص الوزن.

بعض الأدوية.



يمكن أيضًا للعديد من العوامل البيولوجية والبيئية المختلفة أن تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين د، مثل التقدم في السن وكمية الميلانين (الصبغة) في بشرتك.

الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب نقص فيتامين د

تشمل الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب نقص فيتامين د ما يلي:

التليف الكيسي ومرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية : يمكن لهذه الحالات أن تمنع أمعائك من امتصاص ما يكفي من فيتامين د من خلال المكملات الغذائية، خاصة إذا لم يتم علاج الحالة.

السمنة : يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عن 30 بانخفاض مستويات فيتامين د و تحافظ الخلايا الدهنية على فيتامين د معزولًا حتى لا يُفرز وغالبًا ما تتطلب السمنة تناول جرعات أكبر من مكملات فيتامين د للوصول إلى المستويات الطبيعية والحفاظ عليها.

أمراض الكلى والكبد : تُقلل هذه الحالات من كمية بعض الإنزيمات (إنزيم الكبد 25-هيدروكسيلاز من الكبد وإنزيم 1-ألفا-هيدروكسيلاز من الكليتين) التي يحتاجها الجسم لتحويل فيتامين د إلى الشكل الذي يحتاجه و يؤدي نقص أيٍّ من هذين الإنزيمين إلى نقص مستوى فيتامين د النشط.