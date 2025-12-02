قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
ديني

الموقف الشرعي لمن نسي غسل أحد الأعضاء في الوضوء وتذكر بعد انتهاء الصلاة

فرائض الوضوء
فرائض الوضوء
عبد الرحمن محمد

تلقى أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا نصه: "توضأت ثم ذهبت للصلاة فتذكرت أنني لم أغسل قدمي، فعدت وغسلتها ثم صليت، فهل صلاتي صحيحة؟".

أوضح أمين الفتوى في رده أن مسألة "الموالاة" في الوضوء تعني التتابع في غسل الأعضاء دون انقطاع زمني طويل، مشيرًا إلى أن الرأي الراجح أن الموالاة مستحبة وليست واجبة.

 فلو غسل الشخص جميع أعضاء الوضوء ما عدا القدمين أو إحداهما، ثم تذكر أو تعمّد تأخيرهما، وغسلهما بعد مدة بنية إكمال الوضوء أو رفع الحدث، فإن وضوءه وصلاةَه صحيحان. وبالتالي فإن صلاة السائلة صحيحة طالما غسلت قدميها ولو بعد فترة، بنية استكمال الطهارة.

وفي معرض حديثه عن حكم من نسي مسح الرأس وتذكره بعد انتهاء الوضوء، قال أحمد ممدوح إن الترتيب في الوضوء واجب، فمثلاً لو نسي غسل يديه أثناء الوضوء وتذكر ذلك وهو يغسل وجهه، يجب عليه أن يغسل يديه فقط دون الحاجة إلى إعادة الوضوء من جديد.

وردًا على سؤال: "إذا نسيت عضوًا من أعضاء الوضوء كمسح الوجه مثلاً وأكملت ثم تذكرت، فهل يجب علي إعادة الوضوء أم أغسل العضو فقط؟"، أوضح أنه إذا نسي الشخص غسل آخر عضو في الوضوء – وهو الرجلان – فيجب عليه غسلهما فقط دون إعادة الوضوء كاملًا، إذا كان الفاصل الزمني بين الانتهاء من الوضوء وتذكره قصيرًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للوضوء أركاناً (فرائض) وسنناً مستحبة، مؤكدًا أن من يترك ركنًا من أركان الوضوء تبطل صلاته.

 واستشهد بقول الله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...".

وأوضح عبد السميع، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، ردًا على سؤال: "توضأت ونسيت بندًا في الوضوء، ولم أتذكر إلا بعد أن انتهيت وذهبت للصلاة، علماً بأن المياه كانت منقطعة، فهل صلاتي صحيحة؟"، أن من يترك غسل الوجه أو اليدين إلى المرفقين أو مسح الرأس أو غسل القدمين – وهي فرائض الوضوء – فإن وضوءه يختل، ويجب عليه إعادة ذلك الركن لصحته.

وأضاف أن مسألة الترتيب والموالاة في غسل الأعضاء ليست واجبة في جميع المذاهب، ويمكن الأخذ بالأيسر منها، فمن نسي ركنًا فليذهب ليغسله فقط. 

وتابع: "أما من تذكر أنه ترك ركنًا أثناء الصلاة، فصلاته باطلة، وعليه أن يتم وضوءه ثم يعيد الصلاة". مؤكدًا أن نسيان السنن مثل المضمضة أو الاستنشاق أو مسح الأذن لا يبطل الوضوء ولا الصلاة.

دار الإفتاء نسيان الوضوء أركان الوضوء صحة الصلاة أحمد ممدوح فرائض الوضوء

