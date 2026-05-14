قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننتج 91% من احتياجاتنا.. صناعة الدواء: مصر من دول العالم المتقدم في صناعة الأدوية المثيلة
تفاصيل مفاوضات الأهلي لإنهاء عقد توروب
بناء الإنسان أولا.. مدبولي يطلق "المليون رخصة دولية" لتأهيل جيل ينافس في سوق العمل العالمي
أسعار السلع في نهاية الأسبوع.. تراجع ملحوظ في أسعار البيض والمكرونة وارتفاع في الزيوت
نواب البرلمان: تطوير التعليم بوابة الدولة لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية
عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك
مسئول أمريكي سابق: واشنطن في "مأزق استراتيجي" مع إيران والفجوة مع إسرائيل تتسع
بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا
هل يجوز الإحرام للحج في شهر رمضان؟ علي جمعة يحيب
عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة
نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة
وزير التعليم: كاميرات مراقبة وتفتيش دقيق بلجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027.. بهذا السعر

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027
تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027
صبري طلبه

كشفت تويوتا عن أحدث أفراد عائلة لاندكروزر، من خلال تقديم النسخة الجديدة FJ موديل 2027، والتي تأتي بحجم أصغر، ورغم الأبعاد المدمجة نسبيًا، حصلت السيارة على مجموعة متنوعة من التجهيزات التقنية وأنظمة القيادة الحديثة.

تصميم تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

اعتمدت تويوتا في تصميم لاندكروزر FJ الجديدة على خطوط خارجية تجمع بين الطابع الرياضي والملامح القريبة من سيارات الطرق الوعرة، حيث جاءت المقدمة بتصميم حاد مع مصابيح LED حديثة.

 

ويبلغ طول السيارة نحو 4,575 ملم، وهو ما يجعلها الأصغر ضمن عائلة لاندكروزر الحالية، مع الحفاظ على ارتفاع مناسب وهيكل يمنح السائق رؤية جيدة أثناء القيادة، كما حصلت السيارة على مرايا جانبية كهربائية، إلى جانب جنوط بتصميم رياضي.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

محرك رباعي الأسطوانات مع نظام دفع رباعي

تعتمد السيارة لاندكروزر FJ 2027 على محرك تنفس طبيعي مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.7 لتر، يولد قوة تصل إلى 161 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 246 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، يعمل مع نظام دفع رباعي.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

تجهيزات تويوتا لاندكروزر FJ

حصلت لاندكروزر FJ الجديدة على مجموعة من التجهيزات الداخلية التي تركز على الجانب التقني، حيث تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات تعرض المعلومات الأساسية، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة التحكم والوسائط المتعددة.

كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف مع خاصية التدفئة، وتضم المقصورة أيضًا زر تشغيل وإيقاف المحرك، وفي جانب السلامة، حصلت السيارة على منظومة Toyota Safety Sense التي تضم مجموعة من أنظمة الحماية ومساعدة السائق، وتشمل تقنيات مراقبة الطريق والتحذير من المخاطر وأنظمة دعم القيادة المختلفة.

سعر تويوتا لاندكروزر FJ 2027 في الأسواق العالمية

تقدم تويوتا السيارة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 4,500,100 ين ياباني، وهو ما يعادل نحو 28,500 دولار أمريكي تقريبًا.

تويوتا لاندكروزر FJ تويوتا لاندكروزر FJ تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 مواصفات تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 السيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تشارك فى المنتدى الآسيوي الثاني للمرأة بأوزبكستان بكلمة مسجلة

أمل عمار تشارك في المنتدى الآسيوي الثاني للمرأة بأوزبكستان بكلمة مسجلة

البابا تواضروس

البابا تواضروس: نشكر المسؤولين في كرواتيا على ترحيبهم بالمصريين المسيحيين ونتطلع لتوفير مكان للعبادة لهم

المجلس القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة بعدد من المحافظات

المجلس القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة بعدد من المحافظات

بالصور

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا

نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي

لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد