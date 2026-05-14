الكشف عن تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027.. بهذا السعر

كشفت تويوتا عن أحدث أفراد عائلة لاندكروزر، من خلال تقديم النسخة الجديدة FJ موديل 2027، والتي تأتي بحجم أصغر، ورغم الأبعاد المدمجة نسبيًا، حصلت السيارة على مجموعة متنوعة من التجهيزات التقنية وأنظمة القيادة الحديثة.

تصميم تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

اعتمدت تويوتا في تصميم لاندكروزر FJ الجديدة على خطوط خارجية تجمع بين الطابع الرياضي والملامح القريبة من سيارات الطرق الوعرة، حيث جاءت المقدمة بتصميم حاد مع مصابيح LED حديثة.

ويبلغ طول السيارة نحو 4,575 ملم، وهو ما يجعلها الأصغر ضمن عائلة لاندكروزر الحالية، مع الحفاظ على ارتفاع مناسب وهيكل يمنح السائق رؤية جيدة أثناء القيادة، كما حصلت السيارة على مرايا جانبية كهربائية، إلى جانب جنوط بتصميم رياضي.

محرك رباعي الأسطوانات مع نظام دفع رباعي

تعتمد السيارة لاندكروزر FJ 2027 على محرك تنفس طبيعي مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.7 لتر، يولد قوة تصل إلى 161 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 246 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، يعمل مع نظام دفع رباعي.

تجهيزات تويوتا لاندكروزر FJ

حصلت لاندكروزر FJ الجديدة على مجموعة من التجهيزات الداخلية التي تركز على الجانب التقني، حيث تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات تعرض المعلومات الأساسية، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة التحكم والوسائط المتعددة.

كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف مع خاصية التدفئة، وتضم المقصورة أيضًا زر تشغيل وإيقاف المحرك، وفي جانب السلامة، حصلت السيارة على منظومة Toyota Safety Sense التي تضم مجموعة من أنظمة الحماية ومساعدة السائق، وتشمل تقنيات مراقبة الطريق والتحذير من المخاطر وأنظمة دعم القيادة المختلفة.

سعر تويوتا لاندكروزر FJ 2027 في الأسواق العالمية

تقدم تويوتا السيارة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 4,500,100 ين ياباني، وهو ما يعادل نحو 28,500 دولار أمريكي تقريبًا.