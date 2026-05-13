الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا سيكويا كابستون 2026 في السعودية

تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026، وتنتمي سيكويا كابستون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الحجم العائلي والاعتمادية الأسطورية لعلامة تويوتا.

مواصفات تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026

تحتوي سيارة تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، شبكة ضخمة مزينة بلمسات الكروم الداكن، وبها مصابيح LED ذكية بتصميم حاد، وبها جنوط مقاس 22 بوصه، وبها خطوط جانبية انسيابية تعطي انطباع بالحركة حتى وهي في حالة السكون، وبها عتبات صعود كهربائية بلمسة من الفخامة والعملية .

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026 بها، جلد Shale Premium الجديد، وبها خشب ذو المسام المفتوحة ليضفي لمسة كلاسيكية، وتسيطر الشاشة العملاقة على الكونسول الوسطي لتوفر تحكم كامل في أنظمة الملاحة والترفيه، وبها سقف بانوراما .

محرك تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3400 سي سي تيربو، بشاحن توربيني مزدوج يتكامل مع محرك كهربائي مغناطيسي دائم، وتنتج قوة 437 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 790 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية .

سعر تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026

تباع سيارة تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 330 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست شركة تويوتا رسمياً في 28 أغسطس من عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وانبثقت من قسم صناعة النسيج الأوتوماتيكية، لتصبح اليوم عملاق عالمي ورائدة في الاعتمادية والسيارات الهجينة.

وبدأت تويوتا بأول سيارة ركاب طراز AA عام 1936، وتطورت لتصبح أكبر مصنع للسيارات في العالم، مرسخة مكانتها بنظام إنتاج تويوتا (TPS) القائم على الكفاءة والتحسين المستمر .

