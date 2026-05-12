الوحش الخارق.. أول سيارة آودي بمحرك لامبورجيني

عزة عاطف

فتحت شركة “آودي” في مايو 2026 الباب أمام احتمال عودة سيارتها الخارقة "R8" إلى خطوط الإنتاج، بعد عامين من إيقافها رسميًا. 

وأشار رولف ميتشل، العضو المنتدب لشركة “أودي سبورت”، إلى أن فكرة إنتاج جيل ثالث من R8 لا تزال قائمةً خلف الأبواب المغلقة، ولكن بشرط "صارم" وهو أن تكون الجدوى الاقتصادية للمشروع مضمونةً تمامًا.

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع إطلاق "لامبورجيني" لسيارتها الجديدة “تيميراريو”، مما يمهد الطريق أمام آودي لاستخدام نفس الهيكل والمحرك الهجين المتطور، لتعيد إحياء "الأسطورة" بمواصفات تكسر حاجز الـ 900 حصان بحلول عام 2027.

محرك V8 هجين وقوة تتجاوز 900 حصان لعام 2026

في حال اتخاذ قرار الإنتاج، فمن المتوقع أن تتخلى R8 الجديدة عن محرك الـ V10 الشهير لصالح محرك V8 سعة 4.0 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، مدعومًا بثلاثة محركات كهربائية (نظام هجين قابل للشحن PHEV). 

هذه المنظومة، المستعارة من "تيميراريو"، قادرة على توليد قوة إجمالية تصل إلى 908 أحصنة (677 كيلوواط)، مما يجعلها أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ آودي. 

ويرى الخبراء في عام 2026 أن العودة لمحرك الـ V8 تمثل "رجوعاً للأصل"، حيث بدأ الجيل الأول من R8 بمحرك ثماني الأسطوانات قبل أن يتحول للـ V10، مما يمنح السيارة توازناً "مثالياً" بين الأداء العنيف والكفاءة البيئية الحديثة.

فئة Concept C الكهربائية ورهان "السيارة الخارقة الوحيدة" في عام 2027

بالتوازي مع دراسة مشروع R8، أكدت أودي أن سيارتها الاختبارية الكهربائية "Concept C" ستدخل الإنتاج التجاري في عام 2027، لكنها لن تكون البديل المباشر لـ R8؛ بل ستشغل مساحةً متوسطةً بين طرازي "TT" و"R8". 

وإذا تم تأكيد عودة R8 الهجينة، فستصبح أودي العلامة الألمانية الوحيدة التي تمتلك سيارة خارقة بمحرك وسطي في الأسواق لعام 2027. 

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى استعادة بريقها "الرياضي" وتعزيز صورتها كعلامة تجارية رائدة في هندسة الأداء العالي، مع الالتزام بقوانين الانبعاثات الصارمة التي يشهدها عام 2026.

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
