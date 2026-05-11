تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات هيونداي باليسيد 2026 في السعودية

هيونداي باليسيد 2026
صبري طلبه

تواصل هيونداي تعزيز حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من خلال طراز باليسيد 2026، الذي يأتي إلى السوق السعودي بمجموعة من التجهيزات عبر عدة فئات.

أبعاد هيونداي باليسيد 2026

تعتمد هيونداي باليسيد 2026 على تصميم خارجي يعكس طبيعة السيارات العائلية الكبيرة، حيث جاءت السيارة بطول يبلغ 5,060 مم، مع عرض يصل إلى 1,980 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1,805 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,970 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 1,965 كجم، بينما ترتكز على عجلات رياضية قياس 20 بوصة.

محرك هيونداي باليسيد 2026

زودت هيونداي سيارتها باليسيد 2026 بمحرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ويعمل هذا المحرك على إنتاج قوة تصل إلى 277 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 422 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام دفع كلي AWD .

تجهيزات هيونداي باليسيد 2026

تأتي المقصورة الداخلية لسيارة هيونداي باليسيد 2026 مزودة بمجموعة من الأنظمة التقنية، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، كما حصلت السيارة على نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي التحكم، بالإضافة إلى فتحات تكييف مخصصة للصفين الثاني والثالث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

ركزت هيونداي في باليسيد 2026 على تجهيزات السلامة، حيث تتوفر السيارة بعدد من الوسائد الهوائية، إلى جانب حساسات ركن وكاميرات مساعدة للرؤية أثناء الاصطفاف، وتشمل التجهيزات أيضًا مجموعة من تقنيات المكابح وأنظمة المساعدة الإلكترونية، كما تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف وسقف بانورامي.

أسعار هيونداي باليسيد 2026 في السعودية

تطرح هيونداي باليسيد 2026 في السوق السعودي بعدة فئات وتجهيزات مختلفة، وتبدأ أسعار السيارة من 196,490 ريالا، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا إلى نحو 236,740 ريالا.

