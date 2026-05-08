يضم السوق السعودي مجموعة كبيرة من سيارات هيونداي الكورية الجنوبية، ومنها السيارة سوناتا موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، مع باقة من الفئات والتجهيزات، بسعر يبدأ من 104,154 ريال سعودي.

محرك هيونداي سوناتا 2026

تعتمد السيارة هيونداي سوناتا 2026 على محرك بنزين مكوّن من أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، ويولد المحرك قوة تصل إلى 194 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 246 نيوتن متر، كما تركز سوناتا 2026 على جانب استهلاك الوقود، إذ تسجل نسبة تصل إلى 16.3 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد هيونداي سوناتا 2026

ويبلغ طول سوناتا 4,910 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,860 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,445 مم، بينما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,840 مم، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وإضاءة نهارية بتقنية LED، إضافة إلى جنوط قياس 18 بوصة تمنح التصميم الخارجي طابعًا أكثر رياضية.

مقصورة وتجهيزات هيونداي سوناتا 2026

حصلت هيونداي سوناتا 2026 على مقصورة مجهزة بمجموعة من التقنيات الحديثة، وتأتي المقاعد بفرش جلدي، مع دعم مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي والذاكرة إلى جانب التدفئة والتبريد، فيما يتوفر للمقعد الأمامي الآخر خصائص التدفئة والتبريد أيضًا.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، كما زُودت بمكيف أوتوماتيكي ثنائي التحكم وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، إضافة إلى نظام صوتي يضم 6 سماعات.

وتقدم سوناتا الجديدة حزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تشمل كاميرا محيطية 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية وجانبية، بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف، وتضم السيارة أيضًا تقنيات التحذير من التصادم الأمامي والخلفي مع مكابح طوارئ ذاتية.

كما تضم نظام مراقبة النقطة العمياء وتحذير الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخل الحارة المرورية، كما زودت بعدد من أنظمة الثبات والتحكم تشمل مانع الانغلاق للمكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم بالجر، ومساعد صعود المرتفعات، إضافة إلى 6 وسائد هوائية.

أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي

تتراوح أسعار السيارة بين 104.154 و 144.404 ريال سعودي.