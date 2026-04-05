تذبذب أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأه في قيمة الجرام الآن

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب المحدود، في السوق العالمي والمحلي.

وتعاني أسواق الذهب تعاني من حالة ركود وتباطؤ ملحوظ في المبيعات، سواء للسبائك أو المشغولات، مع تأثر أكبر لقطاع المشغولات خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم الاحد 5 ابريل 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4676 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6124 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7145 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8166 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنية الذهي اليوم الاحد سجل 57.160 ألف جنيه