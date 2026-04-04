خلال التعاملات المسائية.. سعر صرف العملات الأجنبية في البنوك

تشهد أسعار العملات الأجنبية، استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم السبت 4-4-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

تداولات السوق الرسمية أظهرت ثباتًا في سعر العملات الأجنبية منذ أخر يوم عمل في الخميس الماضي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 54.29 جنيهًا للشراء و 54.43 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 62.54 جنيهًا للشراء و62,7 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 71,69 جنيهًا للشراء و 71,87 جنيهًأ للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 39.01 جنيهًا للشراء و39,11 جنيهًا للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.36 جنيهًا للشراء و 8.39 جنيهًا للبيع .

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.56 جنيهًا للشراء و 5.58 جنيهًا للبيع .

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5,71 جنيهًا للشراء و5,72 جنيهًأ للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 67,89 جنيهًا للشراء و 68.07 جنيهًا للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني 34 جنيهًا للشراء و 34.08 جنيها للبيع.

الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 37.28 جنيهًا للشراء و 37.38 جنيها للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 7.87 جنيهًا للشراء و 7.89 جنيها للبيع.