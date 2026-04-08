قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح للرزق والتوفيق وراحة القلب
سعر العملات العربية في البنك الأهلي الآن
أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق .. امسح ذنوبك في دقائق معدودة
تناقض مُفاجئ .. مكتب نتنياهو ينفي شمول لبنان في وقف إطلاق النار مع إيران
الموت لأمريكا وإسرائيل والمُساومين.. مظاهرات في طهران بعد وقف إطلاق النار | شاهد
اكتشاف ضخم في البحر المتوسط| 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري.. وخبير يكشف المكاسب
الزمالك يطلق «تطبيق الجماهير» خلال ساعات .. ومزايا حصرية تنتظر المُشجعين
هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل
وسيط بين الأطراف.. خبير: باكستان تُعد دولة مقبولة لدى عدة أطراف نظرًا لعلاقاتها الجيدة والمُتشعبة
آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم
ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إسرائيل آخر من يعلم .. تل أبيب: فوجئنا بقرار ترامب وقف الحرب ضد إيران

ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأن الجانب الإسرائيلي فوجئ بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار، وتلقّت التحديثات النهائية في اللحظات الأخيرة بعد حسم جميع التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بناءً على محادثات مع رئيس الوزراء في باكستان شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين طلبا منه تأجيل القوة التدميرية التي كان مقررًا إرسالها إلى إيران الليلة، وبشرط أن توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لـمضيق هرمز، فإنه يوافق على تعليق قصف ومهاجمة إيران لمدة أسبوعين، على أن يكون ذلك وقفًا لإطلاق النار من الجانبين.

وأضاف أن القرار جاء لأن الولايات المتحدة حققت بالفعل وتجاوزت جميع أهدافها العسكرية، مشيرًا إلى إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق سلامًا طويل الأمد مع إيران وسلامًا في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، في تصريحات لموقع "أكسيوس" الإخباري أن وقف إطلاق النار في الحرب بين أمريكا وإيران دخل حيز التنفيذ، وتم وقف الهجمات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

أفادت مصادر أمنية رفيعة مطلعة على تفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، لموقع يديعوت أحرونوت الإخباري، أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعة، سيشمل لبنان أيضاً. 

يأتي ذلك خلافاً لجميع التقارير الأخرى في وسائل الإعلام الدولية، فقد تحقق انفراج كبير خلال اليوم في جهود الدول الوسيطة، لحمل الولايات المتحدة وإيران على قبول مقترح وقف إطلاق نار مؤقت تجري خلاله مفاوضات. 

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على أن يسري وقف إطلاق النار على الساحة اللبنانية، ما يعني أن إسرائيل وحزب الله سيتوقفان عن إطلاق النار، بينما ستفتح إيران مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي، في تصريحات تلفزيونية، يوم الأربعاء إنه تم وقف جميع العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدا وقف جميع العمليات الهجومية ضدها.

كشف مصدران مطلعان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في إسلام أباد يوم الجمعة.

وأضافت "أكسيوس" أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تفتح إيران مضيق هرمز.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية، أن "التوصل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والعدو الأمريكي الصهيوني وفق شروط خاصة"، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة أكثر حول وقف إطلاق النار من قبل إيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

