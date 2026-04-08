لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن رياح الخماسين

تعاود العواصف الترابية ورياح الخماسين نشاطها خلال الأيام المقبلة وتؤثر على الرؤية والملاحة البحرية في عدد من المحافظات.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط رياح الخماسين وعودة العواصف الترابية على مختلف أنحاء الجمهورية لمدة خمسة أيام متواصلة، بدءًا من الثلاثاء، مع انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية في بعض المناطق.

تحذيرات من رياح الخماسين 2026

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرًا أوضحت فيه أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستسيطر على المدن والمحافظات المختلفة مع بداية الأسبوع الثالث من فصل الربيع، مؤديةً إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة والصحراوية، وخصوصًا في المحافظات ذات الظهير الصحراوي.

وأكد التقرير أن سرعات الرياح ستتراوح بين 30 و50 كيلومترًا/ الساعة على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن القناة، وشمال وجنوب الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، إضافة إلى محافظة البحر الأحمر، مع احتمال وصولها أحيانًا إلى حدّ العواصف الترابية على المناطق الصحراوية والمفتوحة.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40–50 كيلومترًا/ الساعة، ويبلغ ارتفاع الأمواج أكثر من 3 أمتار، ما يستوجب تجنّب القيام بأي نشاط بحري خلال تلك الفترة.



نصائح من الأرصاد للتعامل مع رياح الخماسين

يُفضّل لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية والربو البقاء في المنزل.

في حالة انعدام الرؤية، التوقف في مكان آمن بعيدًا عن الطريق.

تشغيل كشافات الإضاءة، وترك مسافة أمان بين المركبات.

تناول كميات كافية من الماء لتعويض فقد السوائل.

استخدام الأدوية الوقائية حسب تعليمات الطبيب.

ارتداء كمامة أو قطعة قماش مبللة على الأنف والفم.

إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، لمنع دخول الأتربة.

استخدام نظارات شمسية لحماية العين من الأتربة.

تقليل السرعة أثناء القيادة.. وتجنب الخروج إلا للضرورة.