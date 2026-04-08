حبس مدربي سباحة 3 سنوات ومشرف سنة في واقعة وفاة جون ماجد

قضت محكمة جنح النزهة، بمعاقبة مدربي سباحة بأحد الأندية بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف، بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة السباح جون ماجد ومعاقبة مشرف السباحة بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.





وكانت النيابة العامة ، أمرت بإحالة مدرب ومشرف السباحة بنادٍ للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح جون ماجد داخل حمام السباحة بالنادى. تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة الطفل "جون ماجد" الذى توفى أثناء قيامه بتدريب السباحة فى نادٍ الرياضى، حيث تبين من التقرير أن الوفاة نتجت بسبب إسفكسيا الغرق، وما أعقبه من توقف قلبي تنفسي مطول أدى إلى نقص التروية، وأنه لا توجد بعموم الجثمان ثمة آثار إصابية تشير إلى عنف جنائي أو شبهة جنائية.





كما أمرت في واقعة وفاة "جون ماجد" الذى توفى متأثرا بما لحقه به جراء غرقه داخل حمام سباحة بنادي رياضي أثناء قيامه بأداء تدريباته مع أحد المدربين بالنادي، باستدعاء وانتداب الطب الشرعي الذى قام بإجراء الكشف الطبي وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وذلك لسماع أقواله حول طبية وأسباب الوفاة الحقيقية.





البداية عندما لقى شاب مصرعه داخل حمام سباحة وذلك بعد 24 يوما داخل المستشفى عقب نقله إليها بسبب تعرضه للغرق داخل حمام السباحة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.