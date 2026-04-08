القبض على لص سرق صندوق التبرعات من داخل مسجد بالزاوية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال (المسئول عن المسجد المشار إليه – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) قرر بقيام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالى من صندوق التبرعات الخاصة بالمسجد.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) وضبط المبلغ المستولى عليه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.