مصاب ومتوفى .. القبض على أجانب تشاجروا بالأسلحة البيضاء في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخر بالقاهرة .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" - مصابان بجروح قطعية وتوفى أحدهما متأثراً بإصابته) وبسؤال المصاب أقر أنه حال سيره والمتوفى بالمنطقة محل البلاغ تعدى عليهما ( 3 أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة") بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء مما أدى لحدوث إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الآخر لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهم حال تواجدهم بحفل زفاف بمنطقة عين شمس.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.