رئيس جامعة بني سويف يتفقد المستشفيات الجامعية لمتابعة التوسعات الجديدة

قام الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بزيارة تفقدية إلى المستشفي الجامعي لمتابعة أعمال التوسعات الجديدة بقسمي الصدرية والأوعية الدموية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حيث رافقه خلال الجولة الدكتور هاني حامد عميد كليه الطب البشري والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه، والدكتور عبدالعزيز زين العابدين نائب مدير المستشفي الجامعي، ومحمد سليم أمين عام الجامعه، وسرحان عمر المدير الإداري للمستشفي الجامعي، وعدد من القيادات الطبية والإدارية

وخلال الزيارة، اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل داخل القسمين، ووقف على آخر مستجدات أعمال التطوير والتجهيزات الجارية، التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، خاصة في ظل تزايد أعداد المترددين على المستشفي.حيث استعرض رئيس الجامعة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة سبل تسريع وتيرة الإنجاز لضمان دخول التوسعات الجديدة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتطويرالمستشفيات الجامعية باعتبارها صرحاً طبياً يخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين داخل المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة داخل المنشآت الطبية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الأطقم الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن.

وفي ختام الجولة وفي لفتة انسانية قام رئيس الجامعة بزيارة خالد صابر مدير كلية الفنون التطبيقية والمحجوز بالمستشفى الجامعى اثر مروره بوعكة صحية نقُل على اثرها للمستشفى.