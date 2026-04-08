رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات المعسكر التدريبي لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية

افتتح الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات المعسكر التدريبي للمستوي الثاني " تدريب المهارات " بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وذلك بحضور الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هنداوي عبد اللاهي عميد الكلية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور فضل محمد كيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور محمد احمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا،والدكتور محمد سعد الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعسكر يُعد تجربة تعليمية وتربوية متكاملة تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتعزيز روح التعاون والانتماء لديهم قبل تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل، لافتاً إلى أن المعسكر يقام ضمن المقررات الدراسية الإلزامية، ما يعكس أهميته في تكوين شخصية الطالب المهنية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المعسكر يتم تنفيذه في اطار حملة ترشيد استهلاك الطاقة التي أطلقها مجلس الوزراء والتي بدأت الكلية في تنفيذها لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها، إضافة للأنشطة المتنوعة التي ضمها المعسكر والتي شملت الجوانب الرياضية والفنية والأدبية، بجانب المعرض الفني الذي نفذه الطلاب وذلك لتنمية روح الفن والابداع لديهم.

ثم قام الدكتور طارق علي، بجولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالكلية للاطمئنان علي سير العمل وتفقد المدرجات الدراسية وطلاب الدراسات العليا للاطمئنان علي سير العملية التعليمية والبحثية.

تجدر الإشارة إلي أن المعسكر التدريبي تم تنفيذه تحت اشراف الدكتور مسعد ابراهيم مدير وحده التدريب والدكتوره داليا صبري مدير وحده المعسكرات والدكتور حسام رمضان نائب مدير وحده التدريب، حيث ضم المعسكر ٥٥٤ طالب بدأ بتجمع الطلاب في أرض المعسكر وتوضيح التعليمات للطلاب و ممارسه الانشطه والبرامج المتنوعه وتقييم المعرض الفني للمعسكر وندوه تثقفية للطلاب بعنوان الميثاق الاخلاقي للطالب ثم الحفل الختامي للمعسكر.