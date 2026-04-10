تأهبًا لزحام شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمصيف بلطيم

أنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وذلك بالتزامن مع إعلان محافظة كفر الشيخ رفع حالة الاستعداد في جميع الأجهزة الخدمية والأمنية بالمحافظة، استعدادًا لأعياد الربيع.

ومن جانبه، قال هيثم عطية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ على جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير المكثفة في أعمال الصيانة لمنظومة الكهرباء والإنارة العامة والصرف الصحي وشبكات المياه استعدادًا لاستقبال الزوار في «شم النسيم» خلال أعياد الربيع، خاصة وأن المدينة تستقبل قرابة مليون وافد من محافظات الجمهورية خلال احتفالات شم النسيم.

أشار إلى تدشين حملات نظافة شاملة لجميع الشواطئ وعددهم 6 شواطئ "الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز" وتجهيز كافة الحدائق والمنتزهات، وتكثيف نقاط الإسعاف على الشواطئ ورفع الطوارئ في أقسام الاستقبال في وحدة «النرجس» الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال،

وأوضح أنه جرى وضع خطة مع القيادات الأمنية تستهدف حفظ الأمن وتأمين رواد مدينة مصيف بلطيم من خلال تجهيز سيارات نجدة وخطوط لتلقي البلاغات وتفعيل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة للمرور على الشواطئ، وتكثيف حملات شرطة المرافق وإدارة المرور، وأفراد الانقاذ والغطس لتوزيعهم علي شواطئ مدينة مصيف بلطيم.