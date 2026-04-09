جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية تنموية شاملة بقرية معزور.. صور

نظمت جامعة كفرالشيخ قافلة طبية تنموية شاملة بمدرسة 6 أكتوبر بقرية معزور التابعة لمركز الرياض.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز مفاهيم التعلم المستمر، وتنفيذًا لمحاور رؤية مصر 2030، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفرالشيخ، وإشراف الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز الرياض، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنيمة البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المشاركة وعدد من التنفيذيين بمركز الرياض.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدورها المجتمعي، وتسعى إلى توسيع نطاق القوافل التنموية لتشمل مختلف القرى والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تمثل أحد المحاور المهمة التي تعمل الجامعة من خلالها على نشر ثقافة التعلم المستمر وربطها بمختلف جوانب الحياة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة تحديات العصر.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن تنظيم مثل هذه القوافل يعكس التكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة، ويؤكد حرصها على تسخير إمكاناتها العلمية والطبية لخدمة المجتمع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 في تحسين جودة الحياة للمواطنين.