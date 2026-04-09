كفر الشيخ تنهي استعداداتها لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وذلك بالتزامن مع أعلان محافظة كفر الشيخ حالة الطوارئ في جميع الأجهزة الخدمية والأمنية بالمحافظة، استعدادًا لاعياد الربيع.

وقال المحافظ إنه جرى عقد غرف العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إلى جانب غرف العمليات بكافة مراكز ومدن بشكل دائم ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بالتنسيق مع الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، مقدماً التهنئة لجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه جرى تكثيف المرور علي محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام غير الصالح منها في الحال ، وكذا تكثيف وإحكام الرقابة علي محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار ، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائي وتوفير كافة الأمصال اللازمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم التنسيق بين الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين والرقابة التموينية بالديوان العام والصحة والوحدات المحلية في مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.