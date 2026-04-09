لتعزيز التعاون.. رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل مسئول الجامعات بسفارة فلسطين

استقبل الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور سليم موسى التلولي، مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، في زيارة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية، والتعرف على الإمكانيات التعليمية والبحثية بالجامعة، ودعم الطلاب الفلسطينيين الدارسين بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور أسامة وفا، منسق عام الطلاب الوافدين بالجامعة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور سليم موسى التلولي، مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وفلسطين، مشيرًا إلى أن جامعة كفر الشيخ تضع على رأس أولوياتها دعم الطلاب الوافدين، خاصة الأشقاء من دولة فلسطين، انطلاقًا من دورها القومي والإنساني.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب الفلسطينيين، تشمل تقديم برامج دراسية حديثة ومتطورة، وتسهيل كافة الإجراءات الأكاديمية والإدارية، فضلًا عن إتاحة فرص المشاركة في الأنشطة الطلابية والثقافية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وبناء شخصياتهم.

وأضاف الدكتور يحيى عيد أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير منظومتها التعليمية والبحثية وفق أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الكليات المختلفة بالجامعة مجهزة بأحدث المعامل والتقنيات التي تدعم العملية التعليمية والبحث العلمي، مؤكدًا أن أبواب الجامعة مفتوحة دائمًا لتعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية بما يخدم مصلحة الطلاب.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تفخر باحتضانها عددًا من الطلاب الفلسطينيين المتميزين، الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا للجد والاجتهاد، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، سواء على المستوى الأكاديمي أو الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم أن الجامعة تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، وتسعى إلى تعزيز التعاون العلمي مع مختلف الجامعات العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم مسيرة البحث العلمي.

كما أعرب الدكتور سليم موسى التلولي عن سعادته بزيارة جامعة كفر الشيخ، مشيدًا بما شاهده من تطور كبير في الإمكانيات التعليمية والبحثية، ناقلًا تحيات السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، والمستشار أول ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، ومؤكدًا حرص السفارة على متابعة أوضاع الطلاب الفلسطينيين وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع الجامعة.

وأضاف الدكتور سليم موسى التلولي، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، والاستفادة من خبراتها المتميزة في تطوير العملية التعليمية.

كما تقدم الدكتور سليم موسى التلولي، بخالص الشكر والتقدير للدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، على ما تقدمه الجامعة من تسهيلات كبيرة لأبنائهم الطلاب الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة لهم. وخلال اللقاء، قام الدكتور سليم بتقديم هدية تذكارية تمثلت في الكوفية الفلسطينية إلى السيد رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة العمداء، تقديرًا لدورهم في رعاية ودعم الطلاب الفلسطينيين.

وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء موسع مع الطلاب الفلسطينيين بقاعة الاجتماعات، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بالدعم والرعاية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ لهم، مؤكدين تقديرهم لحرص إدارة الجامعة على تلبية احتياجاتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال دراستهم، كما قاموا بتقديم درع تكريمي للدكتور يحيى عيد تقديرًا لجهوده المستمرة في رعايتهم.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة تفقدية شملت كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والذكاء الاصطناعي، حيث اطلع على ما تضمه من تجهيزات حديثة ومعامل متطورة تعكس مستوى التقدم الذي تشهده الجامعة.

وفي ختام الزيارة، قام الدكتور يحيى عيد بإهداء درع جامعة كفر الشيخ للدكتور سليم موسى التلولي، تقديرًا لجهوده في دعم العلاقات الأكاديمية ورعاية الطلاب الفلسطينيين، متمنيًا استمرار التعاون المثمر بين الجانبين بما يحقق المزيد من النجاحات المشتركة.