رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى “شم النسيم”.. وتحذير من برودة الليل والشبورة

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،
عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بالتزامن مع اقتراب احتفالات “شم النسيم”.

وأوضحت منار  خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى في برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى زيادة درجات الحرارة بشكل تدريجي طوال الأسبوع، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون ربيعية مستقرة دون ظواهر جوية مؤثرة تعطل الأنشطة اليومية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم تسجل نحو 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما ترتفع بشكل أكبر في محافظات جنوب الصعيد لتتراوح بين 30 و32 درجة، مع توقعات بتجاوز حاجز الـ30 درجة منتصف الأسبوع المقبل.

وأكدت منار غانم، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا، خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا بشكل ملحوظ لتصبح الأجواء مائلة للبرودة، مع فروق تصل إلى 10 و12 درجة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وأشارت إلى نشاط نسبي للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، دون أن يكون هناك تأثير على شكل عواصف ترابية.

كما حذرت من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

ونصحت المواطنين بارتداء ملابس خفيفة خلال فترات النهار، مع الاحتفاظ بقطع إضافية ليلًا بسبب انخفاض الحرارة، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر في ظل التقلبات السريعة خلال فصل الربيع.

واختتمت بالتأكيد على أن الأجواء ستظل مستقرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع استمرار الارتفاعات قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لاحقًا.
 

