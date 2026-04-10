الصيف يقترب.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع تدريجي في الحرارة تصل لـ36 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس للأيام المقبلة، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية. ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، بينما يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على المناطق الشمالية، ويصل إلى حار على مناطق الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة (11 - 15 أبريل):

تظل الشبورة المائية الظاهرة الأكثر تأثيراً في الصباح الباكر (من 4 إلى 9 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

كما رصدت الهيئة نشاطاً للرياح يومي الاثنين 13 أبريل والثلاثاء 14 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مما قد يلطف الأجواء قليلاً.

درجات الحرارة (العظمى):

تشهد البلاد ذروة الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء، وجاءت التوقعات كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: تبدأ من 26 درجة يوم السبت وتصل إلى 30 درجة بحلول الأربعاء.

السواحل الشمالية: تتراوح ما بين 22 درجة وتصل لذروتها 30 درجة يوم الثلاثاء.

شمال الصعيد: تشهد ارتفاعاً ملحوظاً يبدأ من 28 درجة وصولاً إلى 33 درجة.

جنوب الصعيد: الأجواء الأكثر حرارة، حيث تبدأ من 31 درجة يوم السبت وتصل إلى 36 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء.

نصائح الأرصاد:

تنصح الهيئة المواطنين بعدم الانخداع بالارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة نهاراً، خاصة مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة ليلاً، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.